HealthSpace entame la configuration pour déployer sa plateforme de recherche des contacts liés au COVID-19 dans l'État de Hawaii

VANCOUVER, 15 avril 2020 /CNW/ - HealthSpace Data Systems Ltd. (la « société » ou « HealthSpace ») (CSE : HS) (Francfort : 38H) (OTC : HDSLF) est heureuse d'annoncer qu'elle a entamé la configuration pour que l'État de Hawaii (l'« État » ou « Hawaii ») puisse utiliser sa plateforme HSCloud Suite pour la recherche des contacts liés au COVID-19 dans tout l'État.

Hawaii a fait appel à HealthSpace dans l'espoir d'intensifier ses initiatives actuelles dans la recherche des contacts. Après une démonstration de la plateforme, Hawaii a accepté de commencer à travailler avec HealthSpace le 9 avril dernier afin d'élaborer sa propre version du questionnaire quotidien qui sera adressé aux personnes susceptibles d'avoir été exposées au virus. Dans un premier temps, Hawaii pilotera la plateforme en interne avant de la mettre en œuvre dans l'État pour automatiser ses efforts dans la recherche des contacts. La plupart des agences sont en mesure d'effectuer cette configuration en l'espace de deux semaines. Après l'autorisation de Hawaii, la plateforme est prête à être déployée immédiatement. La société autorise l'utilisation gratuite de sa plateforme pendant que dure la pandémie de COVID-19, et elle entend conclure un accord à long terme après une utilisation efficace pendant l'urgence du COVID-19 et après le recul de la pandémie.

HealthSpace travaille également avec Okanogan, Washington dans le but de renforcer la mise en œuvre de HSCloud Suite et de My Health Department devant être utilisés par les soignants dans la région afin de saisir directement les nouveaux patients atteints du COVID-19. Cela permettra de rassembler plus facilement des données avec moins d'erreurs et de redondance. My Health Department servira de canal sécurisé pour une interaction directe entre les responsables de la santé publique et les soignants, en offrant des évaluations plus précises et en temps réel de la situation sur le terrain.

Pour le PDG de HealthSpace, Silas Garrison : « Je me réjouis de voir l'intérêt immense qui est porté à notre nouvelle plateforme de recherche de contacts et de constater que notre suite de produits peut apporter un avantage réel en cette période de grands besoins. Nous travaillons avec des agences partout en Amérique du Nord afin d'offrir sans interruption nos solutions et d'avoir ainsi une meilleure maîtrise et de pouvoir disposer d'informations sur la situation du COVID-19 comme elle se déroule. Nous sommes prêts à aider les agences à intensifier leurs propres efforts et à étendre la portée de la recherche des contacts. »

HealthSpace est une entreprise publique SaaS (Software as a Service) qui s'attèle à offrir des gains d'efficience aux agences publiques au niveau de l'état et au niveau local grâce à sa puissante plateforme d'entreprise cloud et mobile. Ces dix dernières années, HealthSpace a réussi à mettre au point des applications aussi bien cloud que mobiles servant actuellement plus de 500 organisations au niveau de l'état et au niveau local dans toute l'Amérique du Nord. HealthSpace propose l'un des seuls progiciels d'entreprise libre-service pour les administrations publiques, offrant plus de pouvoir à l'utilisateur final. Par ailleurs, HealthSpace offre aujourd'hui ses technologies conçues pour les administrations publiques à des entreprises privées, ce qui leur permet de gagner en visibilité et en prédictibilité pour leurs propres organisations, et de passer d'un mode opérationnel réactif à un mode opérationnel proactif. HealthSpace continue de proposer aux organismes publics des solutions de service et innovantes spécialisées, tout en s'élargissant aux verticaux d'entreprise commerciale pour autonomiser les nouveaux clients avec des meilleures pratiques et des politiques proactives de santé environnementale. HealthSpace est aujourd'hui entrée dans l'espace des technologies de la finance en créant une plateforme de paiement qui simplifie la prise des recettes publiques pour les agences qu'elle sert.

Le présent communiqué de presse peut renfermer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne visent pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, désignés par les termes « s'attend », « envisage », « prévoit », « pense », « entend », « estime », « projette », « produits en préparation », « potentiel » et des expressions similaires, ou que les événements ou conditions « surviendront », «surviendraient », « pourraient survenir » ou « devraient survenir ». Bien que HealthSpace pense que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne sont pas des garanties de performances futures, et les résultats réels peuvent s'écarter sensiblement de ceux annoncés dans les énoncés prospectifs. HealthSpace décline expressément toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un quelconque énoncé prospectif, qu'il s'agisse de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre chose.

