HealthStars EXCELerator do GHA: impulsionando resultados de negócios e de saúde por meio da inovação

WEST PALM BEACH, Flórida, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Global Healthcare Accreditation (GHA) anunciou o lançamento do HealthStars EXCELerator, um programa desenvolvido para acelerar a inovação e maximizar as oportunidades de sucesso das empresas na área global da saúde.

Na área da saúde, o objetivo é oferecer maior acesso ao atendimento, melhor qualidade de atendimento e uma melhor experiência do paciente. O turismo médico, em que os pacientes viajam de uma região para outra para receber atendimento médico acessível e de alta qualidade, oferece atualmente esses três aspectos tão procurados. No entanto, muitas das empresas que buscam inovar nessa área não têm o conhecimento, as habilidades e/ou os relacionamentos para fazê-lo.

Para prestadores de serviços de saúde que atendem pacientes de turismo médico, atender às necessidades desse tipo de turista requer uma abordagem abrangente que não só satisfaça as necessidades de tratamento do paciente, mas que também se ajuste efetivamente às preferências culturais, restrições de idioma e requisitos de viagem únicos do paciente, entre outros. Esses pontos de contato exigem uma forte compreensão das expectativas sutis do viajante médico e, depois, o aprimoramento de seu modelo de negócios e programa para atender a essas necessidades.

O HealthStars EXCELerator apoia empresas em todas as etapas de seu desenvolvimento, do estágio inicial, passando pela determinação do modelo de negócios e lançamento, até a implementação de estratégias de crescimento para maximizar os resultados. O programa impulsiona fortes colaborações e oferece mentores, colaboradores e parceiros que orientam e ajudam as empresas de assistência médica, para que fortaleçam e promovam seus objetivos corporativos.

Startups tecnológicas, como a GlobalDoc, já estão utilizando esse programa inovador para repensar o atendimento médico emergencial. Shay Singh, vice-presidente de operações da GlobalDoc, declarou: "Estamos entusiasmados e honrados por termos sido escolhidos para participar do lançamento do GHA HealthStars EXCELerator. Esse programa oferece uma enorme quantidade de conhecimentos e recursos para empresas relacionadas à saúde. Embora estejamos apenas no início, já estamos impressionados com o calibre e a sofisticação dos mentores e líderes de opinião do setor que nos foram apresentados. Obrigado, GHA! No futuro, esperamos orientar os futuros participantes do EXCELerator."

O HealthStars EXCELerator é impulsionado por uma equipe de especialistas e partes interessadas do setor que têm vasta experiência em assistência médica e turismo médico globais. Além disso, o programa possui uma sólida rede de parceiros com conhecimentos, experiência e relacionamentos diferenciados para ajudar a elevar uma empresa ou conceito de empresa a um nível superior.

"As empresas que queiram ter sucesso na área do turismo médico devem fazer manobras inovadoras para garantir que estejam oferecendo soluções que rompem barreiras e oferecem uma experiência do paciente segura e de alta qualidade", disse Bill Cook, diretor de desenvolvimento de negócios e marketing do GHA. "O HealthStars EXCELerator assumiu o compromisso de conseguir assistência médica acessível e de alta qualidade para todos, promovendo uma abordagem inovadora para melhorar as soluções de saúde."

O programa, que opera por seis meses, apresenta às empresas vários conceitos essenciais, como a compreensão dos modelos de negócios necessários para o crescimento, a identificação de parceiros e clientes potenciais e a formação das colaborações certas para que se atinjam os objetivos definidos.

Os benefícios do HealthStars EXCELerator incluem ajudar as empresas a desenvolver:

Novos modelos de faturamento

Novas parcerias potenciais

Acesso a mentores para abrir novas oportunidades de mercado

Melhor conversão de consumidor/cliente

Conhecimentos ampliados dos mercados de turismo médico

Acesse https://www.globalhealthcareaccreditation.com/healthstars para saber mais sobre o HealthStars EXCELerator do GHA.

Sobre o Global Healthcare Accreditation

O Global Healthcare Accreditation® (GHA) é um órgão de certificação dinâmico e inovador especializado em turismo médico e de bem-estar, segurança e saúde. Fundado em setembro de 2016, a finalidade inicial do GHA como um órgão de certificação independente centrado na melhoria da experiência do paciente e destinado a turistas médicos era dar suporte aos prestadores de serviços de saúde na validação da qualidade, aumento da visibilidade e implementação de um modelo de negócios sustentável para o turismo médico. Desde então, o GHA é pioneiro em vários programas que abrangem todo o espectro do atendimento contínuo e oferece certificação e credenciamento às partes interessadas em todos os aspectos da saúde e do bem-estar.

As empresas interessadas em entrar em contato com o Global Healthcare Accreditation (GHA) podem fazer uma solicitação em [email protected] | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1705658/Global_Healthcare_Accreditation.jpg

FONTE Global Healthcare Accreditation

SOURCE Global Healthcare Accreditation