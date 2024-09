Heart Aerospace dévoile le premier démonstrateur grandeur nature d'un avion hybride-électrique de 30 places

GOTHENBURG, Suède, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Heart Aerospace, le constructeur suédois d'avions hybrides-électriques, dévoile aujourd'hui son premier avion de démonstration grandeur nature, marquant une étape importante dans le développement de son avion hybride-électrique régional, l'ES-30.

Construit presque entièrement en interne dans les installations de Heart à Göteborg, le démonstrateur reflète la stratégie de l'entreprise qui consiste à développer simultanément les processus de conception et de production.

Heart Aerospace’s first full-scale demonstrator airplane named Heart Experimental 1 (Heart X1). It will serve as a platform for rigorous testing and development of Heart's ES-30 aircraft and is scheduled to undertake a fully electric first flight in the second quarter of 2025.

« Notre industrie s'approche d'un cycle d'innovation de 30 ans, et il nous reste moins de 25 ans pour décarboniser l'aviation. Nous devons mettre au point de nouvelles méthodes pour commercialiser plus rapidement les technologies aérospatiales à zéro émission », déclare Anders Forslund, cofondateur et PDG de Heart Aerospace. « L'ingéniosité et le dévouement de notre équipe nous permettent de lancer en moins de deux ans un démonstrateur d'avion de 30 places doté d'un tout nouveau système de propulsion, réalisé en grande partie en interne. »

D'une envergure imposante de 32 mètres, le démonstrateur, baptisé Heart Experimental 1 (Heart X1), servira de plate-forme pour les essais rigoureux et le développement de l'aéronef ES-30 de Heart.

Dans un premier temps, le HX-1 sera utilisé pour des essais au sol, en se concentrant sur les opérations de chargement, le roulage et les procédures de retournement. Son premier vol entièrement électrique est prévu pour le deuxième trimestre 2025. En préparation de ce vol, Heart testera au cours des prochains mois les systèmes critiques en effectuant des essais de matériel à la fois sur et hors de l'avion.

Le développement du Heart X1 a été financé en partie par des subventions accordées par l'agence suédoise pour l'innovation, Vinnova, ce qui souligne la collaboration essentielle entre le gouvernement et l'industrie qui est nécessaire pour mettre sur le marché de nouvelles technologies aéronautiques.

« Le développement de technologies aérospatiales innovantes à propulsion nette zéro exige une révolution dans le développement et la fabrication des produits, à l'instar de ce que nous avons observé dans les industries automobile et spatiale », a déclaré Ben Stabler, directeur de la technologie chez Heart Aerospace.

Forte de l'expérience acquise lors du développement du Heart X1, Heart se concentre désormais sur la création d'un processus de fabrication d'avions de pointe qui s'appuie sur les dernières technologies en matière de fabrication de composites et de gestion du cycle de vie des produits, en construisant une chaîne d'assemblage pilotée par les données avec une répétabilité élevée, une automatisation et un contrôle non destructif.

La prochaine étape du développement de l'ES-30 est la construction d'un prototype de pré-production, le Heart X2, qui permettra d'affiner la conception et les méthodes de production sur la base des enseignements tirés du Heart X1.

Le Heart X2 devrait effectuer un vol hybride en 2026 et fera la démonstration du système de propulsion hybride indépendant de l'entreprise. En août, Heart Aerospace a été sélectionnée pour une subvention de 4,1 millions de dollars par le programme FAST (Fuelling Aviation's Sustainable Transition) de la Federal Aviation Administration (FAA) afin de développer le système de gestion de la propulsion hybride-électrique.

Cette dynamique se poursuivra avec la mise en place d'une usine pilote de fabrication afin d'accélérer le prototypage en vue de la fabrication d'un avion entièrement conforme, Heart visant la certification de type de l'ES-30 d'ici la fin de la décennie.

L'ES-30 est un avion régional hybride-électrique d'une capacité standard de 30 passagers, qui promet d'offrir une durabilité et une efficacité inégalées sur les liaisons court-courriers. Avec une autonomie électrique zéro émission de 200 kilomètres et une autonomie hybride étendue de 400 kilomètres.

À propos de Heart Aerospace

Chez Heart Aerospace, nous travaillons à la pointe de la technologie tout en contribuant à un avenir durable. La mission de Heart est de décarboniser et de démocratiser le transport aérien. Cette mission est fondée sur la perspective que le transport aérien électrique deviendra la nouvelle norme pour les vols régionaux et qu'il peut contribuer à relever les principaux défis du secteur en matière de développement durable. www.heartaerospace.com

