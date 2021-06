HEARTLAND achète 10,1 % de la plateforme israélienne TERMINAL X

TEL-AVIV, Israël, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe FOX a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord entre HEARTLAND et TERMINAL X. À la clôture de l'offre publique, HEARTLAND détiendra environ 10,1 % du capital de TERMINAL X.

HEARTLAND A/S est la branche d'investissement de l'homme d'affaires danois Anders Holch Povlsen, et possède des parts importantes dans divers secteurs, notamment des marques de mode et des plateformes de commerce électronique de mode de premier plan, comme le site de vêtements britannique ASOS et les sites allemands Zalando et About You.

Ce partenariat a été annoncé alors que la plateforme TERMINAL X a annoncé qu'elle envisageait une introduction en bourse à Tel-Aviv. Dans la présentation destinée aux investisseurs qui a été rendue publique, la société a mis en avant la croissance exceptionnelle qu'elle a connue au cours des trois dernières années, des données opérationnelles impressionnantes et des moteurs de croissance pour l'avenir.

TERMINAL X, est une société en ligne multimarque, appartenant au groupe FOX, qui est devenue en seulement en trois ans le site israélien leader dans son domaine. Le site propose aux consommateurs israéliens plus de 160 grandes marques internationales telles que Nike, Mango, American Eagle, ainsi que des marques locales de premier plan et une marque privée de TERMINAL X. TERMINAL X a été le premier site en Israël à proposer une livraison en un jour ouvrable, une expérience client unique rendue possible par des capacités technologiques et logistiques avancées, un entrepôt robotisé entièrement automatisé et une connaissance approfondie du domaine de la mode.

Le groupe FOX est le premier et le plus grand groupe de vente au détail en Israël. Il détient un portefeuille large et diversifié de 20 marques internationales et nationales, dont Nike, Foot Locker, Mango, American Eagle, Billabong et bien d'autres, parallèlement aux marques nationales telles que FOX, FOX Home, Laline, Shilav, etc. Le groupe exploite environ 800 magasins en Israël et dans le monde, et emploie 8 500 personnes. La société est cotée en bourse depuis 2002 et a récemment finalisé une offre publique et la cotation des actions de sa filiale Retailors qui exploite les réseaux de Nike, Foot Locker et Dream Sport. L'introduction en bourse a été réalisée simultanément à la cession de 10 % du capital de Retailors à la société mondiale Foot Locker, une opération qui témoigne d'une grande confiance envers le groupe israélien. Le groupe FOX est présent dans plusieurs pays d'Europe et au Canada, en coopération avec Nike et Foot Locker. Il a un plan d'expansion important pour les prochaines années.

Anders Holch Povlsen : « Nous sommes très impressionnés par TERMINAL X. La société se caractérise par des capacités remarquables et une forte croissance des ventes ainsi qu'une forte augmentation des performances commerciales qui m'ont motivé à conclure ce partenariat. Je crois fermement en l'entreprise, en ses capacités et en son potentiel de croissance. »

Harel Wizel, propriétaire et PDG du groupe FOX : « Je suis ravi de ce partenariat stratégique avec HEARTLAND. Ce gage de confiance de la part de ce partenaire particulier met en valeur la position bien méritée de TERMINAL X aux côtés des plus grands acteurs mondiaux et atteste de son potentiel, de sa puissance et de ses capacités, plus que n'importe quel grade ou chiffre. »

Nir Horovitz, PDG de TERMINAL X : « Le partenariat avec HEARTLAND aidera TERMINAL X à la fois sur le marché national et dans son expansion vers d'autres pays. TERMINAL X offre à ses clients une expérience d'achat complète conforme aux normes internationales les plus élevées, ce qui nous a permis de devenir la plateforme leader du marché, la plus diversifiée et la plus grande en Israël. HEARTLAND a fait ses preuves dans l'identification des acteurs du commerce électronique avant qu'ils ne deviennent des leaders mondiaux et le partenariat que nous concluons aujourd'hui est une étape stratégique significative pour l'avenir de l'entreprise et sa croissance continue. »

