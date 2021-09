HEAT X™ termine avec succès l'évaluation sur le terrain UL de son assemblage de chauffe-eau à réservoir

AUBURN HILLS, Michigan, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- HEAT X™, l'un des leaders technologiques et des plus grands détenteurs de brevets sur les technologies de chauffage magnétocalorique et par induction magnétique, a annoncé aujourd'hui avoir terminé avec succès les évaluations sur le terrain des Underwriters Laboratories (UL) sur son assemblage de chauffe-eau à réservoir magnétocalorique/magnétique à induction de 1,5 kW.

Le processus d'évaluation sur le terrain, mené par l'une des sociétés de certification les plus respectées au monde, comprenait l'inspection de la construction pour l'utilisation de ses composants, assemblages et des essais non destructifs limités pour compléter l'évaluation.

« La réussite de l'évaluation sur le terrain UL de notre assemblage de chauffe-eau à réservoir, démontrant à nouveau à la fois la sécurité et la possibilité de fabrication de nos conceptions innovantes, est une autre étape importante pour notre entreprise. Avec notre conception d'assemblage de chauffe-eau, nous voulions démontrer notre technologie hautement efficace, 100 % propre et sans carbone, ainsi que la façon dont nous pouvons superposer notre technologie avec d'autres technologies de chauffage résistif et par induction actuellement disponibles », a déclaré Sean Zecman, l'un des investisseurs fondateurs de HEAT X. « Notre équipe a développé une gamme impressionnante d'appareils à induction magnétocalorique/magnétique air-air, de surface et fluides, et nous sommes ravis de pouvoir offrir ces technologies à des partenaires de commercialisation du monde entier, qui pourront très rapidement intégrer nos technologies dans leurs futurs portefeuilles de produits propres.

Les conceptions innovantes brevetées d'induction magnétocalorique/magnétique de HEAT X™ utilisent une combinaison raffinée de matériaux abondants et compétitifs. HEAT X™ a atteint son objectif de fournir des technologies de chauffage plus efficaces et sans émissions utilisant moins de composants et des coûts de matériaux inférieurs par rapport aux technologies existantes à base de carburant. HEAT X™ prévoit une commercialisation à grande échelle en 2021.

À propos de HEAT X

HEAT X™ est une société de développement technologique et de licence créée en juin 2018 et dont le siège social est situé à Auburn Hills, Michigan, États-Unis. HEAT X se concentre sans relâche sur l'amélioration de la vie des gens, la réduction de la consommation d'énergie et la fourniture de la prochaine génération de technologies propres dans le chauffage par induction magnétocalorique/magnétique pour l'air, les surfaces et les fluides. Notre approche innovante de ces technologies nous permet également de donner à nos partenaires les moyens de devenir des leaders dans la résolution des défis climatiques. Le résultat est le développement de technologies uniques pour les secteurs résidentiel, commercial, industriel et des transports qui créent de la valeur pour les clients, les utilisateurs et un impact positif sur notre environnement et le monde en général.

