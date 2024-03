Heather James Fine Art präsentiert 10 Gemälde von Sir Winston Churchill in einer neuen Ausstellung

"Heather James ist begeistert, diese großartige Auswahl an Gemälden von Winston Churchill zu präsentieren", sagt Heather James Fine Art Co-Founder Jim Carona. "Churchill war nicht nur einer der größten Staatsmänner der Neuzeit, sondern sein persönlicher Ausflug in die Malerei zeigte auch sein Inneres, und die daraus resultierenden Kunstwerke sind technisch versiert und ästhetisch schön. Diese Werke lesen sich wie Seiten aus seinem Tagebuch, Erinnerungen an die Momente und Orte, die für einen der wichtigsten Männer seiner Zeit von Bedeutung waren. Wir von Heather James hatten die Ehre, in der Vergangenheit eng mit Churchills Familie und seinem Werk zusammenzuarbeiten, und betrachten seine Werke als eine unserer Spezialitäten. Es ist eine Freude, diese phänomenalen Beispiele weitergeben zu können".

Winston Churchill: Making Art, Making History , eine Ausstellung zu Ehren Churchills und seiner Gemälde im Heather James Museum, fordert uns auf, über die Rolle der Malerei in seinem kaleidoskopischen Leben nachzudenken.

Die zehn Gemälde von Heather James reichen von kühnen Landschaften über ein lebhaftes Stillleben bis hin zu einem ruhigen Innenraumporträt. Der Einfluss der Impressionisten und seine eigene Freude an der Malerei haben wahrscheinlich dazu geführt, dass Churchill sich für das Genre Landschaft entschied. Das Malen en plein air war ein Markenzeichen der Impressionisten, und so schleppte auch Churchill seine Farben und Leinwände ins Freie und in die Natur. Die Betrachtung eines Landschaftsgemäldes von Churchill ist wie das Lesen einer Seite aus seinem Tagebuch. In Anbetracht der vielen Anforderungen, die an seine Zeit gestellt wurden, und seiner Leistungen sowohl als Politiker als auch als Schriftsteller ist die Qualität und Produktivität seines künstlerischen Schaffens nur schwer zu ergründen.

Die zehn Werke, die aus dieser Sammlung zum Verkauf stehen, enthalten eine Reihe hervorragender Beispiele sowohl für Churchills Fähigkeiten als Maler als auch für die interessanten Geschichten hinter dem Mann und den Bildern:

On the Rance Near St. Malo

Auf Anfrage des Tate Museums bot Churchill es 1955 zusammen mit Loup River, als "Geschenk an die Nation" zum Kauf an. Loup River wurde ausgewählt und On the Rance landete in einem Lagerraum der Tate, wo es fast ein halbes Jahrhundert lang unentdeckt blieb.

Die Bucht von Eze

Gemalt in der Nähe des Hauses von Churchills lebenslanger Freundin und angeheirateter Cousine Consuelo Balsan, geborene Vanderbilt, einer amerikanischen Gesellschaftsdame des Goldenen Zeitalters.

Orangen und Zitronen

Churchill malte dieses Werk im Januar 1958 in La Pausa, dem ehemaligen Wohnhaus von Coco Chanel. Damals gehörte es Churchills Literaturagenten Emery Reves und dessen Frau Wendy. Frau Reves schenkte später einen Teil ihrer impressionistischen und postimpressionistischen Sammlung dem Dallas Museum of Art, darunter auch Werke von Cezanne, den Churchill als Inspiration nannte.

Blick auf Loch Choire

Churchill malte dieses Bild 1919 während eines Aufenthalts bei seinem Freund, dem Duke of Sutherland, auf Dunrobin Castle in Schottland, nur wenige Jahre nachdem er im Alter von 40 Jahren mit der Malerei begonnen hatte. 1921 kehrte er nach Dunrobin Castle zurück, um sich zu erholen, kurz nachdem er seine Tochter Marigold im Alter von fast 4 Jahren verloren hatte. Dies war der zweite erschütternde Todesfall in diesem Jahr, denn er verlor auch seine amerikanische Mutter Jennie Cornwallis-West.

Winston Churchill und seine Gemälde sind ein Spezialgebiet von Heather James. Heather James Fine Art war 2018 stolz darauf, eine Ausstellung mit zehn Gemälden von Winston Churchill zu präsentieren.

Seit fast 30 Jahren hat sich Heather James Fine Art zu einem globalen Netzwerk mit Galerien in Palm Desert, Kalifornien, und Jackson Hole, Wyoming, sowie mit Beratungsbüros in New York City, London, Los Angeles, San Francisco, Montecito, Newport Beach, Palm Beach, Basel in der Schweiz und dem Comer See in Italien entwickelt. Jedes Jahr präsentieren die Galerien eine Reihe von Ausstellungen in Museumsqualität, die sich mit historischen und zeitgenössischen Themen befassen oder das Werk einzelner einflussreicher Künstler beleuchten.

Heather James Fine Art hat es sich zur Aufgabe gemacht, Privatkunden und Museen auf der ganzen Welt außergewöhnliche Kunst zu vermitteln und dabei ein Höchstmaß an personalisierten logistischen, kuratorischen und finanziellen Dienstleistungen zu bieten.

Für weitere Informationen über die Sammlung von Winston Churchill-Gemälden und Heather James Fine Art kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] oder rufen Sie uns unter (760) 346-8926 an.

Für Medienanfragen oder um ein Interview mit Jim Carona über die Churchill-Ausstellung zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Scott Busby von The Busby Group unter [email protected] oder rufen Sie 310.600.7645 an.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2362303/Heather_James_Fine_Art.jpg