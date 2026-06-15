Un documental cinematográfico patrocinado que conmemora la presencia por casi 70 años de Toyota en los Estados Unidos se emitirá en Discovery Turbo y Discovery Go

PLANO, Texas, 15 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Siete décadas. En la vida de una nación, eso representa un capítulo. En la vida de una industria, es una evolución. Sin embargo, para una empresa, se trata de una promesa cumplida; una promesa no solo de vender automóviles en los Estados Unidos, sino de ensamblarlos aquí, junto a las personas que los conducen.

Hecho para durar: el viaje de Toyota hacia la movilidad | Un documental cinematográfico patrocinado que conmemora la presencia por casi 70 años de Toyota en los Estados Unidos se emitirá en Discovery Turbo y Discovery Go

Mientras Estados Unidos está próximo a celebrar su aniversario número 250, la pregunta no es solo qué tan lejos hemos llegado. Sino hacia dónde nos dirigimos ahora. ¿Quién ensambla los vehículos que mantienen en movimiento a los Estados Unidos? ¿Y cómo se está preparando uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo para un futuro de automóviles eléctricos sin olvidar sus profundas raíces en las comunidades que ha considerado su hogar durante casi 70 años?

Esas preguntas son la esencia de Hecho para durar: el viaje de Toyota hacia la movilidad, un documental cinematográfico de media hora producido por Bader Media y financiado por Toyota Motor North America. El programa, presentado por la conductora Celena Rae de Dallas-Fort Worth, lleva a los espectadores tras bambalinas para conocer las décadas de trayectoria de Toyota en los Estados Unidos, desde el primer sedán Toyopet en los años 50, pasando por las sinuosas colinas de Georgetown, Kentucky, hasta las innovaciones de baterías en Liberty, Carolina del Norte.

La historia es protagonizada por once plantas de fabricación, 1,500 concesionarios y casi 50,000 miembros del equipo de Estados Unidos. El relato describe el compromiso de casi 70 años de Toyota, desde las líneas de montaje y las redes de proveedores hasta la producción de baterías de vanguardia. Actualmente, la empresa mantiene este compromiso mediante inversiones anunciadas en los Estados Unidos que superan los 60,000 millones de dólares, incluida la emblemática planta de fabricación de baterías de 14,000 millones de dólares en Liberty, Carolina del Norte, el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia de ese estado.

En el programa, Celena Rae se reúne con líderes de Toyota, gobernadores y senadores de los Estados Unidos, así como con los trabajadores y trabajadoras de las fábricas que hacen realidad la visión de la empresa. Juntos, revelan cómo Toyota está experimentando una de las mayores transformaciones de la historia del sector automotriz mediante un enfoque multifacético, impulsando tecnologías híbridas, híbridas enchufables, eléctricas de batería y otras tecnologías emergentes para ofrecer soluciones prácticas a los conductores, las comunidades y el futuro de la movilidad.

DISTRIBUCIÓN

Hecho para durar: El viaje de Toyota hacia la movilidad se estrenará el sábado 27 de junio de 2026 a las 7:00 a. m. (hora del este y del pacífico) en Discovery Turbo, con una retransmisión el 11 de julio de 2026 y disponibilidad bajo demanda en Discovery Go. El programa de televisión de 30 minutos además incluye un espacio publicitario de marca de 30 segundos titulado "¿Sabía usted?", el cual conmemora el aniversario número 40 de Toyota Motor Manufacturing Kentucky.

Hora de estreno:

Estreno nacional: sábado 27 de junio de 2026 a las 7:00 a. m. (hora del este y del pacífico) en Discovery Turbo, con una retransmisión el sábado 11 de julio de 2026.

sábado 27 de junio de 2026 a las 7:00 a. m. (hora del este y del pacífico) en Discovery Turbo, con una retransmisión el sábado 11 de julio de 2026. Discovery Go (Transmisión): https://go.discovery.com/

INFORMACIÓN QUE CONOCERÁN LOS ESPECTADORES

Raíces y compromiso: En las instalaciones principales de Toyota en Georgetown, Kentucky, la fábrica más grande de Toyota en el mundo, con una extensión de 9 millones de pies cuadrados, donde 87 miembros del equipo que comenzaron a trabajar el primer día en 1986 aún trabajan allí, se realizará una nueva inversión de 800 millones de dólares en electrificación.

En las instalaciones principales de Toyota en Georgetown, Kentucky, la fábrica más grande de Toyota en el mundo, con una extensión de 9 millones de pies cuadrados, donde 87 miembros del equipo que comenzaron a trabajar el primer día en 1986 aún trabajan allí, se realizará una nueva inversión de 800 millones de dólares en electrificación. Potencia para el futuro: Un primer vistazo a la "megainstalación" de baterías de 14,000 millones de dólares en Liberty, Carolina del Norte, el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia de ese estado, diseñado para producir anualmente 30 gigavatios-hora de energía de batería para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos a batería ensamblados en los Estados Unidos.

Un primer vistazo a la "megainstalación" de baterías de 14,000 millones de dólares en Liberty, Carolina del Norte, el proyecto de desarrollo económico más grande en la historia de ese estado, diseñado para producir anualmente 30 gigavatios-hora de energía de batería para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos a batería ensamblados en los Estados Unidos. Toyota en todo Estados Unidos: Una exploración de costa a costa de la historia de Toyota en los Estados Unidos, desde la sede de la empresa en Plano, Texas, hasta las líneas de montaje de motores de Huntsville, Alabama; la capital de las camionetas en San Antonio; la transformación híbrida en Buffalo, Virginia Occidental; y las familias, trabajadores y comunidades que han forjado generaciones de excelencia en fabricación en Princeton, Indiana.

Una exploración de costa a costa de la historia de Toyota en los Estados Unidos, desde la sede de la empresa en Plano, Texas, hasta las líneas de montaje de motores de Huntsville, Alabama; la capital de las camionetas en San Antonio; la transformación híbrida en Buffalo, Virginia Occidental; y las familias, trabajadores y comunidades que han forjado generaciones de excelencia en fabricación en Princeton, Indiana. Seguridad, sustentabilidad y espíritu: Un análisis del "modelo vivo" de sustentabilidad en la sede de Toyota en Plano, que incluye uno de los sistemas de paneles solares corporativos más grandes de Texas y cisternas de agua de lluvia que recolectan hasta 400,000 galones, así como una visita al Centro de Investigación de Seguridad Colaborativa de Toyota en Ann Arbor, Michigan, donde las innovaciones que salvan vidas se comparten como un "obsequio para el sector".

Un análisis del "modelo vivo" de sustentabilidad en la sede de Toyota en Plano, que incluye uno de los sistemas de paneles solares corporativos más grandes de Texas y cisternas de agua de lluvia que recolectan hasta 400,000 galones, así como una visita al Centro de Investigación de Seguridad Colaborativa de Toyota en Ann Arbor, Michigan, donde las innovaciones que salvan vidas se comparten como un "obsequio para el sector". Una estrategia de múltiples vías: Una perspectiva clara acerca de las diversas opciones de vehículos electrificados de Toyota en sus marcas Toyota y Lexus, además de cómo una cartera de productos que incluye modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de batería satisface las necesidades de cada tipo de conductor estadounidense.

Acompáñenos en este programa que sigue el viaje de Celena Rae por el corazón del país, desde el estado de la estrella solitaria, pasando por las colinas de Kentucky, hasta las nuevas fronteras de baterías en Carolina del Norte, a través de la gente, la innovación y el espíritu verdaderamente hechos para durar.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE: TM) forma parte del tejido cultural de Estados Unidos hace casi 70 años y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 48,000 personas en Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 36 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Con el fin de ayudar a inspirar a las próximas generaciones a seguir carreras en el sector de la fabricación avanzada, Toyota presentó su plataforma de reserva de recorridos presenciales y su experiencia de recorridos virtuales en www.TourToyota.com, los que permiten a los visitantes programar un recorrido en directo para ver varias de nuestras plantas de fabricación en los Estados Unidos en plena acción o visitar todas las instalaciones de manera virtual desde cualquier parte del mundo.

Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS

Toyota Motor North America

Ed Hellwig

[email protected]

Bader Media

Hena Cuevas

+1.202.503.4460

[email protected]

FUENTE Toyota Motor North America