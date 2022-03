Hedonova breidt wereldwijde voetafdruk uit met nieuw kantoor in Zürich

Het nieuwe kantoor van het beleggingsfonds in alternatieve aandelen zal tegemoetkomen aan de groeiende vraag op de Europese markt

ZÜRICH, 10 maart 2022 /PRNewswire/ -- Hedonova, een beleggingsfonds in alternatieve aandelen, kondigde vandaag de opening aan van een nieuw kantoor in Zürich, Zwitserland, om de wereldwijde aanwezigheid van het fonds verder uit te breiden. Met het hoofdkantoor in Los Angeles, is dit het derde kantoor van het fonds, en zijn tweede kantoor in Europa.

De centrale verantwoordelijkheid van het nieuwe kantoor zal zijn het investeringsproces te stroomlijnen om het efficiënter te maken, met name gericht op risicobeheer en treasury-activiteiten. Hedonova biedt zijn investeerders via één enkel gediversifieerd fonds toegang tot meer dan twaalf alternatieve activaklassen en zet zich in om het beleggen in moderne activa toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Het fonds biedt momenteel investeringen in crypto's, NFT's, kunst, start-ups, onroerend goed, media-activa en meer. Met zijn unieke model is Hedonova een gewild fonds geworden. Na slechts twee jaar heeft het meer dan 2.000 geaccrediteerde investeerders en 84 miljoen dollar aan holdingactiviteiten.

"We zijn verheugd over de groei en vraag naar de diensten van Hedonova, met name binnen de Zwitserse markt," aldus Alexander Cavendish, medeoprichter en CEO van Hedonova. "We zijn gedreven door de wens om politieke, nationale en internationale grenzen te laten verdwijnen, en we zien onze groei in Europa als het belangrijkste voor die missie."

"De opening van ons kantoor in Zürich betekent een opwindende tijd voor ons bedrijf, en we zijn enthousiast over onze groei en missie om beleggingsdiensten toegankelijk te maken," aldus Suman Bannerjee, medeoprichter en CIO van Hedonova.

Hedonova richt zich niet alleen op toegankelijkheid en inclusiviteit voor investeerders, maar ook voor die van zijn werknemers wereldwijd. Vanaf de oprichting van het fonds is toegankelijkheid een fundamenteel onderdeel van het bedrijf geworden door actief mensen met een handicap in dienst te nemen.

Ga voor meer informatie naar www.hedonova.io.

Over Hedonova

Het in 2020 opgerichte Hedonova is een wereldwijd fonds voor alternatieve activa dat openstaat voor iedereen. De investeringen omvatten cryptovaluta, NFT's, start-ups, opkomende vastgoedmarkten, kunst, media-activa, wijn en meer. Met meer dan 12 alternatieve activaklassen in één fonds, is het fonds op een missie om beleggen voor iedereen toegankelijk te maken door een investering van slechts $ 1.000 te eisen.

Contactpersoon:

Neel Aryan Birla

Head of Investor Relations

[email protected]

SOURCE Hedonova