Hedonova investeert in het alternatieve beleggingsfonds, ALTS 1

LOS ANGELES, 22 april 2022 /PRNewswire/-- Hedonova, een hedgefonds voor alternatieve activa, heeft 3 miljoen dollar geïnvesteerd in het ALTS 1-fonds, het nieuwste fonds van het alternatieve beleggingsbeheerbedrijf Alts.

De nieuwe samenwerking geeft de beleggers van Hedonova toegang tot de tien activaklassen van het ALTS 1-fonds, waaronder collectibles en cultuur, crypto's en NFT's, kunst, muziekrechten, bijzonder onroerend goed, wijn en whiskey, en sneakers.

Hedonova is een uniek hedgefonds dat zich hard maakt voor toegankelijkheid. Hun samenwerking met ALTS 1 kan dan ook gezien worden als de nieuwste stap van het bedrijf om beleggen gemakkelijk, toegankelijk en gediversifieerd te maken. Hedonova biedt beleggers momenteel via één gediversifieerd fonds toegang tot meer dan twaalf alternatieve activaklassen, waaronder crypto's, NFT's, kunst, start-ups, onroerend goed, media-activa en kunst. Het hedgefonds heeft meer dan 2.000 geaccrediteerde beleggers en 92 miljoen dollar aan deelnemingen.

Alts richt zich op het ontdekken van en beleggen in moderne alternatieven voor de aandelenmarkt, en kiest zorgvuldig een mix van moderne alternatieve activa via hun Reg D Investeringsfonds.

"Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons fonds", aldus Alexander Cavendish, medeoprichter en CEO van Hedonova. "De ALTS 1 vertegenwoordigt de toekomst en wij willen onze beleggers altijd het beste bieden. Onze samenwerking met Alts zal onze beleggers toegang bieden tot de beste beleggingsmogelijkheden."

"We volgen Hedonova al jaren, en hebben al lang bewondering voor het team en hun moderne, eclectische portefeuille van alternatieve investeringen", aldus Stefan von Imhof, CEO van Alts."We zijn vereerd om onze samenwerking naar een hoger plan te tillen en bieden beleggers van Hedonova directe blootstelling aan de beste digitale beleggingsmogelijkheden in de wereld van collectibles, cultuur en passie."

Over Hedonova

Het in 2020 opgerichte Hedonova is een wereldwijd fonds voor alternatieve activa dat openstaat voor iedereen. De investeringen omvatten cryptovaluta, NFT's, start-ups, opkomende vastgoedmarkten, kunst, media-activa, wijn en meer. Met meer dan 12 alternatieve activaklassen in één fonds, heeft het fonds een missie om beleggen voor iedereen toegankelijk te maken door een investering van slechts $ 1.000 te eisen. Ga voor meer informatie naar www.hedonova.io.

