Hedonova lève 18,4 millions de dollars pour une évaluation de 330 millions de dollars auprès de Chemie-Tech DMCC dans le cadre du tout dernier cycle de financement

LOS ANGELES, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Hedonova , un fonds spéculatif d'actifs alternatifs, lève 18,4 millions de dollars, pour une évaluation de 330 millions de dollars, dans le cadre d'un cycle de financement stratégique de série A1 auprès de Chemie-Tech DMCC , une société d'ingénierie et de construction basée aux Émirats arabes unis.

L'investissement de Chemie-Tech permettra de renforcer les activités d'investissement dans les centres de données et de financement d'équipements d'Hedonova, et fait suite à l'investissement de 3 millions de dollars réalisé récemment par Hedonova dans la société de gestion de placements alternatifs Alts.

Hedonova est un fonds spéculatif unique qui s'efforce de rendre l'investissement dans les actifs modernes plus accessible et plus pratique. Le fonds spéculatif offre à ses investisseurs un accès à plus de douze catégories d'actifs alternatifs au moyen d'un seul fonds diversifié, et propose actuellement des placements dans les cryptomonnaies, les NFT, l'art, les startups, l'immobilier et les actifs médias, et plus encore. Grâce à son modèle unique, Hedonova est devenu un fonds recherché et, en deux ans seulement, compte plus de 2 000 investisseurs accrédités et 92 millions de dollars d'avoirs.

« Il s'agit d'un investissement stratégique. Ce capital nous permettra de renforcer notre portefeuille de financement d'équipements », a déclaré Alexander Cavendish cofondateur et PDG de Hedonova. « Nous serons en mesure d'investir plus tôt au stade du bon de commande afin de dégager des rendements plus élevés dans la mesure où nous pourrons alors détenir une plus grande partie de la chaîne d'approvisionnement. Notre portefeuille actuel de financement d'équipements est axé sur les équipements médicaux et nous souhaitons financer des équipements lourds. Grâce à notre partenariat avec Chemie-Tech, nous allons également élargir notre portefeuille immobilier pour y inclure des propriétés de stockage de pétrole qui résistent à des scénarios de marché plus larges. »

« Hedonova a encore et toujours démontré sa cohérence grâce à des investissements disciplinés et une gestion de trésorerie de classe mondiale », a déclaré Pulek Agarwal, directeur financier de Chemie-Tech. « Nous sommes honorés de nous associer à cette équipe. Peu sont ceux qui comprennent l'intérêt commercial d'investir dans le stockage du pétrole et, grâce à la pensée innovante d'Hedonova et à nos 15 années d'expertise en matière d'opérations de trésorerie, nous pourrons créer de fortes synergies. »

Fondé en 2020, Hedonova est un fonds spéculatif mondial d'actifs alternatifs ouvert à tous. Ses investissements comprennent les cryptomonnaies, les NFT, les startups, les marchés immobiliers émergents, l'art, les actifs médias, le vin et bien plus encore. Avec plus de 12 classes d'actifs alternatifs dans un seul fonds, le fonds a pour mission de rendre l'investissement accessible à tous en exigeant un investissement de seulement 5 000 dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.hedonova.io .

