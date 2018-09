Hedvig lève 30 millions de couronnes suédoises pour alimenter sa croissance alors qu'elle transforme l'assurance habitation

STOCKHOLM, September 20, 2018 /PRNewswire/ --

Hedvig, la startup basée à Stockholm qui refond l'assurance habitation, a levé 30 millions de couronnes (2,85 millions d'euros) auprès d'investisseurs européens, dont Cherry Ventures et Khaled Helioui, afin de poursuivre son plan de croissance dynamique et mettre les assureurs traditionnels au défi.

« Nous sommes ravis de voir Cherry Ventures et Khaled Helioui, des investisseurs de très haut niveau, rejoindre nos bailleurs de fonds actuels et faire confiance à Hedvig. Leur expérience dans la transformation de startups en acteurs majeurs du secteur est un atout incroyable pour nous, alors que nous accélérons nos plans de croissance. Les clients ne bénéficient pas de l'expérience conviviale qu'ils méritent de la part des assureurs actuels. C'est tout à fait naturel, car plus la complexité et les désaccords augmentent, moins les gens utilisent leur assurance - et c'est une stratégie rentable pour les assureurs. Cela va à l'encontre de tout ce en quoi nous croyons, et c'est pourquoi nous sommes en train de changer complètement la donne. Nous nous sommes fixé comme mission de transformer l'assurance habitation en une expérience incroyable que les gens utilisent », déclare Lucas Carlsén, co-fondateur et PDG de Hedvig.

Cherry Ventures, l'investisseur principal de la ronde de financement, a été créé et est dirigé par Filip Dames, Christian Meermann et Daniel P. Glasner qui ont lancé le fonds après avoir quitté leurs activités précédentes dans des entreprises comme Zalando, Quandoo et Citydeal. Le fonds berlinois investit dans les startups en herbe les plus ambitieuses d'Europe et est l'un des premiers bailleurs de fonds de licornes européennes telles que Flixbus et AUTO1. Khaled Helioui est un investisseur providentiel et l'un des premiers bailleurs de fonds des géants mondiaux Uber et Deliveroo.

« Hedvig a l'opportunité de chambouler une vieille industrie qui refuse d'évoluer. Son approche unique attire d'ores et déjà l'attention et nous savons que Lucas et son équipe ont ce qu'il faut pour accélérer la croissance dans leur pays, la Suède, ainsi que sur d'autres marchés et pour d'autres produits à venir lorsque le moment sera venu », déclare M. Dames.

« Hedvig s'attaque à un secteur opaque et monolithique où la confiance des consommateurs a disparu en raison d'obstacles administratifs et de pratiques douteuses. Cette équipe motivée a mis au point un modèle élégant pour élargir l'accès à l'assurance tout en accordant la priorité aux besoins des consommateurs. Je suis persuadé qu'ils vont réussir et instaurer de nouvelles normes en termes d'assurance à grande échelle », déclare M. Helioui.

Hedvig a levé sa première ronde d'amorçage au début de l'année auprès de grands investisseurs providentiels suédois, à savoir Sophia Bendz, l'ancienne responsable du marketing mondial chez Spotify, le magnat Sven Hagströmer et Nicklas Storåkers, l'un des leaders et investisseurs de la technologie les plus connus du pays. Tous trois ont également investi dans la dernière ronde de financement de Hedvig.

À propos de Hedvig

Créée en 2016 et lancée au mois de mai dernier, Hedvig offre une assurance habitation simple, rapide et équitable pour les appartements en location et en propriété, ainsi qu'une assurance voyage et des assurances pour la plupart des gadgets et articles, des téléphones aux vélos. Il est extrêmement simple de s'inscrire, le contrat n'a pas de durée déterminée et les utilisateurs paient des frais mensuels fixes en fonction de leurs besoins. Hedvig prend un montant fixe de 20 % sur le paiement mensuel, un point c'est tout. Cela nous permet d'axer nos efforts sur la prestation du meilleur service possible pour vous et non pas sur le fait de gagner plus d'argent en refusant des réclamations. Vous pouvez adresser directement vos demandes dans l'application grâce à notre utilisation de l'intelligence artificielle et s'il reste de l'argent dans la globalité des demandes à la fin de l'année, nous le donnons à des œuvres de bienfaisance de votre choix.

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter Hedvig.com et nous contacter à l'adresse press@hedvig.com ou au +46-730-48-22-26.