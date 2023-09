Hefei accueille la Convention mondiale sur la fabrication de 2023 : Les Titans de l'industrie se réunissent dans l'Anhui

HEFEI, Chine, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La Convention mondiale sur la fabrication de 2023 a débuté le 20 septembre à Hefei, capitale de la province chinoise de l'Anhui. Ce grand événement est un effort de collaboration, organisé conjointement par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, le ministère de la Science et de la Technologie, le ministère du Commerce, la Commission de supervision et d'administration des actifs d'État du Conseil d'État, l'Académie chinoise d'ingénierie, la Fédération nationale de l'industrie et du commerce de Chine, l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, l'Association chinoise des petites et moyennes entreprises, l'Alliance mondiale des PME, et le gouvernement populaire de la province d'Anhui.

Opening Ceremony for 2023 World Manufacturing Convention

Lors de la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont dévoilé la liste « 500 meilleures entreprises chinoises de fabrication 2023 », mettant en lumière les technologies innovantes et les produits qui émergent du secteur manufacturier de l'Anhui et gagnent en popularité sur le territoire national et sur la scène mondiale. En outre, un accord important, le « Mémorandum de coopération pour intensifier la promotion du développement de haute qualité de la China Speech Valley », a été signé par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et le gouvernement populaire de la province de l'Anhui. La cérémonie a également été marquée par la signature de projets clés pour l'industrie.

Du 20 au 24 septembre à Hefei, la Convention 2023 se déroule sur le thème « Une fabrication intelligente pour un avenir meilleur ». La programmation de l'événement propose une série d'activités de haut niveau, allant de la cérémonie d'ouverture et du forum central aux discussions spécialisées en passant par les expositions dynamiques.

Dans un large hall de 20 000 mètres carrés et avec 60 000 mètres carrés supplémentaires dédiés à une vitrine axée sur le marché, l'événement établit cette année de nouvelles références avec son catalogue inégalé d'exposants et ses vastes zones d'exposition. Les participants peuvent s'attendre à une plongée en profondeur dans l'industrie manufacturière de pointe mondiale, avec des expositions mettant en vedette des ordinateurs quantiques, des fusées à propulsion, un train maglev d'une vitesse maximale de 600 km par heure, un système de protonthérapie à cyclotron supraconducteur, et une presse à forger de 80 000 tonnes. Pour couronner le tout, la Convention devrait lancer un éventail de nouvelles technologies et de nouveaux produits, allant des ailettes de turbine à gaz à haute performance fabriquées localement aux magnétomètres à spin quantique. L'événement présentera également « Oryx 3.0 », la première plateforme Internet industrielle du pays équipée de capacités de modélisation à grande échelle.

Depuis son lancement en 2018, la Convention mondiale sur la fabrication a connu cinq années successives d'influence de l'industrie. Au cours de la période, c'est à la Convention qu'ont été signés 3 021 projets, avec un montant de fonds déployés dépassant à ce jour le millier de milliards de yuans (environ 150 milliards de dollars américains).

SOURCE World Manufacturing Convention