黑人市长们喊话特朗普政府

African American Mayors Association（非洲裔美国人市长协会，简称"AAMA"）庆祝美国最高法院要求美国商务部在2020年人口普查中去除国籍问题的决定，将不会受到特朗普政府的挑战。 Tweet this

AAMA主席、佐治亚州奥古斯塔市长哈迪-戴维斯(Hardie Davis)表示："我们很高兴得知美国最高法院挫败了特朗普政府明目张胆的尝试，也就是对数百万想要定居美国的有色人种人士进行打压，并在人口普查中将他们排除出去。美国最高法院的裁决再次确认了法治，以及让美国得以伟大的三权分立。现在是特朗普政府遵守信件要求和最高法院裁决精神，防止让我们所领导的社区出现公民权被剥夺的恶果的时候了。"

AAMA对继续为进行公正和准确的人口普查进行斗争的倡导者，予以赞赏。拉丁裔、非洲裔拉丁裔混血种，以及那些来自于非洲和亚洲的移民，应该能够在他们的社区中公正地获得所分配的资源，并在政府中享有公平的代表权利。非洲裔美国人市长们将会继续进行斗争，以便确保我们都能进行准确的人口普查，而且国籍数据不会被用来针对弱势群体。

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AAMA简介

非洲裔美国人市长协会(AAMA)是唯一独家代表全美500多位非洲裔美国人市长的组织。AAMA寻求支持地方领导者为他们的公民谋福利。AAMA的作用包括在能够影响城市活力和可持续性的公共政策上面发挥一定的作用，为市长们提供领导和管理工具，并为参加协会的市长们分享关于市政管理的最佳实践创造一个论坛。

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African American Mayors Association

SOURCE African American Mayors Association