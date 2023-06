Heidrick & Struggles benoemt John Berisford tot lid van de raad van bestuur

CHICAGO, 22 juni 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, maakte vandaag de benoeming bekend van John Berisford als onafhankelijk bestuurder en lid van het Human Resources and Compensation Committee van de raad van bestuur. Met de benoeming van Berisford bestaat het bestuur nu uit acht bestuurders, van wie er zeven onafhankelijk zijn.

"We zijn verheugd dat John - een erkend bedrijfsstrateeg, een vernieuwer met een sterk inzicht in data en analytics, en een HR-executive die de mens centraal stelt - onze raad van bestuur komt versterken", aldus Krishnan Rajagopalan, President en CEO van Heidrick & Struggles. "We weten dat zijn stem, zijn vooruitziende blik en zijn ervaring als transformatief bedrijfs- en HR-leider ons goed van pas zullen komen wanneer we ons bedrijf toekomstgericht blijven diversifiëren en innoveren."

Berisford zei: "Ik voel me vereerd dat ik lid mag worden van de raad van bestuur van Heidrick & Struggles, een werkelijk wereldwijde, invloedrijke leider op het gebied van executive talent acquisition en leiderschapsadviesdiensten. Heidrick & Struggles heeft een positieve invloed op leiderschap, teams en organisaties in alle sectoren en van alle groottes over de hele wereld. Ik wil dan ook heel enthousiaste hun volgende fase van groei en diversificatie ondersteunen."

Meest recentelijk was Berisford President van S&P Global Ratings en was hij verantwoordelijk voor alle aspecten van het bedrijf, waaronder commerciële, analytische, controle- en operationele functies. Voorafgaand aan die functie was hij Executive Vice President of Human Resources voor S&P Global en speelde hij een belangrijke rol bij het creëren en uitvoeren van het groeiplan van het bedrijf, dat resulteerde in de oprichting van S&P Global na de verkoop van McGraw-Hill Education. Berisford was een van de drijvende krachten achter de evolutie van S&P Global van een gerenommeerd mediaconglomeraat naar een toonaangevende leverancier van informatiediensten met eersteklas data en analytics.

Voordat hij bij S&P Global aan de slag ging, werkte Berisford 22 jaar bij PepsiCo. Daar gaf hij leiding aan een aantal belangrijke wereldwijde initiatieven en transformaties, waaronder het in goede banen leiden van de integratie van de onafhankelijke Pepsi Bottling Group in de algehele bedrijfsstructuur van PepsiCo en het fungeren als Chief Human Resources Officer bij de Pepsi Bottling Group na de beursgang.

