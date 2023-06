Heidrick & Struggles benoemt leidende partner voor vestiging in Tel Aviv

LONDEN, 23 juni 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor mondiale leiderschapsadvisering en on-demand talent, heeft Cheli Nachman in mei 2023 benoemd als partner die verantwoordelijk is voor het kantoor in Tel Aviv, Israël.

Cheli Nachman is toegetreden tot het kantoor van Tel Aviv als partner in de technologiepraktijk en zal leidinggeven aan het Israëlische kantoor. Ze is gespecialiseerd in cyberbeveiliging, data & analyses, kunstmatige intelligentie, bedrijfssoftware, industriële technologie en selectie van leidinggevend personeel in financiële technologie. Ze heeft ook ervaring in het nauw samenwerken met klanten van risicodragend kapitaal en private equity bedrijven. Eerder was Cheli vice-president human resources bij Citigroup, daarna senior-partner bij een Israëlisch boutique search bedrijf.

„Cheli wordt zeer gewaardeerd, zowel als supertoegewijde wervingsadviseur en vertrouwensadviseur," vertelde Claire Skinner, Leider van de regio's Europa en Afrika. „Ze zal klanten toegang bieden tot talent en leiderschap op een moment dat ze creatief, behendig en goed presterend talent zoeken om hun strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken."

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor wereldwijde leiderschapsadvisering en on-demand talent, die behoeften aan senior niveau talent en consultancy van 's werelds toporganisaties vervullen. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om leiders en organisaties te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst, door het samenbrengen van onze diensten en aanbod op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamacceleratie, culturele vormgeving en onafhankelijke, on-demand talentoplossingen. Heidrick & Struggles was meer dan 65 jaar geleden de pionier in het vak van executive search. Vandaag de dag biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, één leiderschapsteam tegelijk.® www.heidrick.com

Heidrick & Struggles Mediacontact:

Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.