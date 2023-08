Heidrick & Struggles verwelkomt Executive Search-directeur in Europa

LONDON, 10 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), wereldwijd een vooraanstaande leverancier van leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, heeft in juli 2023 één consultant aan zijn Executive Search-activiteiten in Europa toegevoegd.

Jan Plambeck is in dienst getreden bij Heidrick & Struggles als directeur in het kantoor in Frankfurt. Als lid van de Consumer Markets-praktijk heeft hij bijna 15 jaar ervaring in bedrijfsontwikkeling en consulting in Duitsland. Daarvoor was hij managing partner van ZPS Project Development, een woningbouwbedrijf in Stuttgart.

"Jan staat hoog aangeschreven om zijn ervaring en vaardigheden op het gebied van zakelijk leiderschap en advies", aldus Claire Skinner, Regional Leader, Europa en Afrika. "Hij zal klanten uitzonderlijk talentadvies gaan geven in een tijd waarin ze op zoek zijn naar flexibele, inventieve en uiterst competente mensen om hun strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken."

