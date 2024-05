Heidrick & Struggles voegt één adviseur in Israël en twee adviseurs in Europa toe

LONDON, 6 mei 2024 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een toonaangevende leverancier van wereldwijde leiderschapsadvies- en on-demand talentoplossingen, heeft in februari en maart 2024 een partner en principal toegevoegd aan zijn Executive Search-activiteiten en een principal aan de Heidrick Consulting-activiteiten in Europa en Israël.

Dafna Alexander is toegetreden tot het kantoor in Tel Aviv als partner in de Global Technology & Services Practice. Ze brengt meer dan 25 jaar ervaring mee in het zoeken naar leidinggevenden en in het managen van human resources bij startups en wereldwijde ondernemingen. Daarvoor was ze hoofd van de Hi-Tech divisie van Nisha Executive, een Israëlisch executive search bedrijf.

Ryan Abbott is toegetreden tot het kantoor in Londen als principal op de afdeling gezondheidszorg en biowetenschappen en heeft veel ervaring in sectoren als de medische en gezondheidstechnologie. Hij brengt een succesvolle staat van dienst mee van andere biowetenschappelijke zoekbureaus waar hij early-stage ventures, private equity gesteunde groeibedrijven en beursgenoteerde ondernemingen bediende.

"Met hun bewezen staat van dienst in het werken met leiderschapsteams zal de expertise van Ryan en Dafna onze klanten helpen bij het in kaart brengen van het talent dat nodig is om hun cruciale ontdekkingen en ontwikkelingen in de biowetenschappen en technologie te stimuleren, om innovatie te inspireren en langetermijnsuccessen te boeken in een snel evoluerende omgeving," zegt Claire Skinner, regionaal hoofd, Europa en Afrika.

Tom Wooldridge is toegetreden tot het kantoor in Londen als principal op de afdeling van Heidrick Consulting Purpose-Driven Change, businessfourzero. Hij brengt meer dan 15 jaar ervaring in organisatorische effectiviteit met zich mee, zowel in de publieke als in de private sector. Daarvoor was hij consultant bij The Chemistry Group, een adviesbureau voor talentstrategie. Eerder werkte hij bij McKinsey & Company en Deloitte.

"Tom heeft transformatiewerk geleid als lid van het politiekorps en als consultant bij McKinsey. Hij brengt een uniek inzicht in de dynamiek van organisaties en de manier waarop leiderschap door verandering tot uiting komt," zegt Atif Sheikh, CEO van businessfourzero. "Zijn vaardigheden en perspectief zijn precies wat we nodig hebben wanneer bedrijven constant door het veranderende landschap navigeren."

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen en bedient de behoefte aan toptalent en consulting van 's werelds meest toonaangevende bedrijven. In onze rol als betrouwbare leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om leiders en organisaties te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst. Dit doen we door onze diensten en ons aanbod op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsassessment en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijke talentoplossingen samen te brengen. Heidrick & Struggles was meer dan 70 jaar geleden een pionier in de zoektocht naar talent op executive-niveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time.®'www.heidrick.com

Heidrick & Struggles, mediacontact:

Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

[email protected]