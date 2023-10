Heidrick & Struggles voegt Executive Search Principal toe in Europa

LONDON, 16 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaand leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies- en on-demand talentoplossingen, heeft in september 2023 een consultant toegevoegd aan haar Executive Search-activiteiten in Europa.

Jonas Pollex is in dienst getreden bij Heidrick & Struggles als principal bij het kantoor in München. Als lid van de Industrial Practice brengt hij uitgebreide ervaring mee op het gebied van corporate strategie, prestatieverbetering en grootschalige transformatie als gevolg van zijn samenwerking met het topmanagement van cliënten in Duitsland, Europa en de VS. Eerder werkte hij voor een wereldwijd managementadviesbureau in vele verschillende sectoren, waaronder technologie, productie, private equity, en financiële dienstverlening.

"Nu organisaties te maken hebben met snel veranderende economische omstandigheden en regelgeving, zijn cliënten op zoek naar high impact oplossingen om hun strategische organisatie doelstellingen te behalen", zegt Claire Skinner, Regional Leader, Europa en Afrika. "Met zijn uitgebreide ervaring als vakkundig strategisch consultant zal Jonas met cliënten samenwerken om hen te helpen bij het behalen van doelstellingen op het gebied van klimaatveranderingsbeleid, het verlagen van energiekosten, het naleven van regelgeving, en verbeterde brand reputatie."

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaand leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, en bedient de behoefte aan toptalent en consulting van de toonaangevende organisaties van de wereld.

