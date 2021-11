Heidrick & Struggles accueille un partenaire de recherche de cadres en Europe

LONDRES, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des principaux fournisseurs de solutions mondiales de conseil en leadership et de talents à la demande, a ajouté un partenaire à son activité recherche de cadres en Europe en septembre 2021

« L'évolution rapide du paysage économique mondial a obligé les entreprises à rechercher des dirigeants qui sauront faire preuve de succès dans cet environnement dynamique », a déclaré Claire Skinner, responsable régionale, Europe et Afrique. « Imke apporte une riche expérience de l'engagement avec les conseils d'administration et les équipes de direction dans l'ensemble du secteur des services financiers pour aider à développer la bonne combinaison de talents de direction pour faire avancer les objectifs futurs. »

Imke Lampe a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associée responsable du bureau d'Amsterdam, apportant un large éventail d'expérience en matière de recherche de cadres, en se concentrant sur les postes au niveau du conseil d'administration dans les industries de la finance, de la fintech et de la technologie. Imke gère les cabinets des services financiers et des agents financiers aux Pays-Bas et s'appuie sur son expérience auprès de sociétés cotées en bourse, de sociétés familiales et de sociétés de capital-investissement et de leurs sociétés de portefeuille. Elle apporte une grande connaissance du secteur dans le domaine de la banque et de l'assurance au niveau mondial.

Auparavant, Imke a travaillé pour un autre grand cabinet mondial de recrutement de cadres et dans les domaines du commerce et du financement des matières premières, des paiements et de la gestion de trésorerie, ainsi que des services de transaction.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour développer des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en combinant nos services et nos offres dans le domaine de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, de l'accélération de l'organisation et des équipes, du façonnement de la culture et des solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier du recrutement de cadres il y a plus de 65 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com

Contact pour les médias Heidrick & Struggles :

Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.