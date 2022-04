Heidrick & Struggles adiciona dois consultores especializados em busca de executivos nas Américas

CHICAGO, 15 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), principal fornecedora de consultoria em liderança global e soluções de talentos sob demanda, adicionou dois novos diretores à sua empresa de busca de executivos nas Américas em março de 2022.

"Os clientes estão ansiosos para desenvolver soluções de talentos que os ajudarão a oferecer uma cultura sustentável e inclusiva e acelerar o desempenho", disse Jaimee Eddington, líder regional da Americas. "Esses consultores adicionais representam nosso investimento em novos talentos na região da América Latina. Eles ajudarão as organizações a oferecer as soluções de talentos necessárias para enfrentar os desafios de negócios e atingir seus objetivos estratégicos futuros."

Luana Maluf ingressou na Heidrick & Struggles como diretora no escritório de São Paulo. Ela é especializada em posicionar talentos em cargos de nível C em toda a América Latina, com foco nos setores de energia, materiais de construção, produtos químicos, plásticos e embalagens. Anteriormente, Luana trabalhou em uma consultoria brasileira de busca de executivos, onde se concentrou nos setores industrial e de agronegócio no Brasil.

Lydia Peraza ingressou na Heidrick & Struggles como diretora no escritório da Cidade do México. Com mais de 20 anos de experiência, Peraza atua como consultora de talentos em uma ampla variedade de setores, incluindo ciências da vida e saúde, consumidor, tecnologia e serviços financeiros. Anteriormente, ela trabalhou com outras empresas de busca de executivos globais e latino-americanas e ajudou a abrir a subsidiária do México de uma empresa-boutique de busca de executivos.

FONTE Heidrick & Struggles International, Inc.

