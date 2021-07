Heidrick & Struggles adiciona quatro consultores nas Américas

CHICAGO, 1º de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), principal fornecedora de consultoria em liderança global e soluções de talentos sob demanda, adicionou duas consultoras à sua empresa de busca de executivos e dois consultores ao seu negócio de consultoria da Heidrick Consulting nas Américas em abril e maio de 2021.

"Nossos clientes estão procurando atrair os melhores talentos e liderança para criar um alinhamento ainda maior em suas empresas para ajudá-los a concretizar seus objetivos estratégicos em um ambiente de mercado desafiador e em constante mudança", disse Jaimee Eddington, líder regional das Américas. "A Kelley e a Laryssa trazem uma ampla gama de habilidades em consultoria de líderes e conselhos para ajudar os clientes a navegar por oportunidades novas e complexas e acelerar seu desempenho nos negócios."

Kelley Brack Jamison ingressou na Heidrick & Struggles como parceiro no escritório de Los Angeles, trazendo mais de 25 anos de experiência em busca de executivos, com foco em atender aos setores global de capital privado e investimentos alternativos. Kelley é líder no espaço e uma consultora confiável de clientes de capital privado. Kelley tem profundo conhecimento em identificar e desenvolver os melhores talentos, incluindo CEOs, diretores, diretores financeiros, consultores seniores e profissionais de investimento para clientes e suas empresas de portfólio em uma ampla gama de setores.

Laryssa Topolnytsky ingressou na Heidrick & Struggles como parceira no escritório de Toronto, com experiência em vários setores, trabalhando com diretorias e CEOs em eficácia do CEO, estratégia de RH e planejamento de sucessão. Ela trabalha com executivos conforme eles fazem a transição para novas empresas ou funções para acelerar seu desempenho. Anteriormente, Laryssa trabalhou em outra empresa de busca de executivos e foi membro fundador do primeiro escritório internacional de uma empresa estratégica de gestão de talentos.

"As empresas continuam a procurar consultores confiáveis que demonstrem experiência na gestão de oportunidades complexas de talentos globais", disse Andrew LeSueur, sócio-gerente global da Heidrick Consulting. "Essas novas consultoras trazem habilidades e perspectivas relevantes que permitirão que elas ofereçam consultoria estratégica oportuna e impactante aos nossos clientes à medida que trabalharem para aprimorar as habilidades de liderança e cultivar as culturas para liberar um potencial de crescimento ainda maior."

Marcelo Conteçote ingressou na Heidrick & Struggles como diretor no escritório de São Paulo. Ele trabalha com clientes para desenvolver soluções de cultura organizacional para empresas em toda a América do Sul. Anteriormente, ele ajudou a construir fortes conexões entre a cultura e a segurança para clientes nos setores de manufatura para uma empresa global de consultoria.

Laura Gironda ingressou na Heidrick & Struggles como diretora no escritório de São Francisco, trazendo profundo conhecimento em definir e implementar estratégias e programas de diversidade, equidade e inclusão com as principais partes interessadas, diretorias e lideranças em todos os setores. Ela tem profunda experiência em transformação da cultura, gestão de desempenho, engajamento, processos de RH e no ciclo de vida de talentos.

