Heidrick & Struggles adquirirá RosExpert en Rusia y WE Partners en Ucrania y Kazajstán

- Heidrick & Struggles suscribe acuerdos para adquirir RosExpert en Rusia y WE Partners en Ucrania y Kazajstán

CHICAGO, 21 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), un proveedor líder de asesoría de liderazgo global y soluciones de talento bajo demanda, ha firmado acuerdos para adquirir RosExpert en Rusia y WE Partners en Ucrania y Kazajstán, entre las principales firmas de consultoría de liderazgo y búsqueda de altos ejecutivos en cada país respectivo.

Estas adquisiciones forman parte de la estrategia de Heidrick & Struggles para expandir su presencia global y hacer crecer su presencia local en mercados estratégicos clave alrededor del mundo. Establecida hace 25 años en Rusia, RosExpert se encuentra entre las principales firmas del país que ofrecen servicios integrados de búsqueda de ejecutivos y asesoría de liderazgo. Además, WE Partners son las firmas líderes en consultoría de talento y liderazgo en Ucrania y Kazajstán. Con estas adquisiciones, Heidrick & Struggles se convertirá en la firma líder en búsqueda de ejecutivos y asesoría de liderazgo en cada uno de estos países y podrá ofrecer una gama más amplia de ofertas y capacidades a clientes locales y multinacionales con sede en Rusia, Ucrania y Kazajstán.

Los términos financieros de las adquisiciones no se revelaron y se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022, sujeta a las aprobaciones regulatorias pertinentes y las condiciones de cierre habituales.

Acerca de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) es un proveedor de primer nivel de soluciones de asesoramiento sobre liderazgo y talento bajo demanda, que atiende las necesidades de consultoría y talento de alto nivel de las principales organizaciones del mundo. En nuestro papel como asesores de liderazgo de confianza, nos asociamos con nuestros clientes para desarrollar líderes y organizaciones preparadas para el futuro, reuniendo nuestros servicios y ofertas en la búsqueda de ejecutivos, diversidad e inclusión, evaluación y desarrollo del liderazgo, aceleración de la organización y el equipo, formación de la cultura y soluciones de talento independientes bajo demanda. Heidrick & Struggles fue pionera en la profesión de búsqueda de ejecutivos hace más de 65 años. Hoy, la empresa ofrece soluciones integradas de talento y capital humano para ayudar a nuestros clientes a cambiar el mundo, un equipo de liderazgo a la vez.® www.heidrick.com

Acerca de RosExpert

RosExpert es una empresa de consultoría rusa fundada en 1996, especializada en búsqueda de ejecutivos y evaluación y desarrollo de liderazgo. Los clientes de RosExpert son el 25% de las mayores empresas rusas e internacionales según la calificación RBC 500. RosExpert es la primera empresa rusa en pasar la auditoría internacional de AESC (Asociación de Empresas de Búsqueda de Ejecutivos) y ha sido miembro de la Asociación desde 2002. www.rosexpert.ru

Acerca de WE Partners

WE Partners es una empresa de consultoría especializada en la búsqueda de ejecutivos y evaluación y desarrollo de liderazgo. WE Partners opera en los mercados de Ucrania y Kazajstán y presta servicios a las mayores empresas nacionales y mundiales en industrias clave. Los ingresos totales reportados en 2020 excedieron los 1,5 millones de dólares, y se espera que los ingresos estimados para fines de 2021 crezcan en un 25% a 2,0 millones de dólares. La empresa es miembro de AESC, una asociación internacional de empresas de Executive Search que une a los principales actores del sector en el mundo. https://wepartners.com/

