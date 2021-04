Heidrick & Struggles annonce la promotion d'associés et de directeurs dans le monde entier par le biais de la recherche de cadres et de Heidrick Consulting

Les promotions s'étendent sur 18 villes à travers 10 pays au moment où le cabinet poursuit son engagement en faveur du développement professionnel dans le contexte d'un marché en constante évolution

CHICAGO, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de son processus de promotion annuel, le cabinet a promu 12 associés et 17 directeurs dans ses activités de recherche et de conseil au niveau mondial. Ces promotions ont pris effet le 1er janvier 2021.

« Heidrick & Struggles s'est engagé depuis longtemps à former les meilleurs talents et à promouvoir les membres de son personnel au sein de notre cabinet », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et directeur général de Heidrick & Struggles. « Ce groupe de consultants nouvellement promus a fait preuve d'un leadership et d'une résilience exceptionnels. Ils joueront un rôle essentiel alors que nous continuons à être au service de nos clients en tant que conseillers de confiance en matière de leadership et que nous les aidons à construire et à développer des équipes de direction agiles et hautement performantes, capables de travailler dans un environnement de travail en constante évolution et très bien réparti. »

Les consultants promus sont basés dans 18 villes à travers 10 pays.

Personnes promues au rang d'associé en 2021 :

Personnes promues au poste de directeur en 2021 :

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins en talents et en leadership de haut niveau des plus grandes entreprises mondiales en tant que conseiller de confiance dans le domaine de la recherche de cadres, de l'évaluation et du développement du leadership, de l'efficacité de l'organisation et de l'équipe, et dispose de services capables de forger la culture d'entreprise. Heidrick & Struggles a été le pionnier de la recherche de cadres, il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, le cabinet propose des solutions de leadership intégrées pour aider nos clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com

Contact pour les médias :

Nina Chang

[email protected]

