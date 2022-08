Heidrick & Struggles nomme une experte en mode et beauté comme partenaire à Londres

LONDRES, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), l'un des principaux fournisseurs de conseils en matière de leadership international et de solutions de talents à la demande, a ajouté une nouvelle partenaire à la pratique des marchés de consommation mondiaux en Europe en juillet 2022.

Caroline Pill a rejoint Heidrick & Struggles en tant que partenaire au sein du bureau de Londres. Avec une vision véritablement diverse et globale des industries qu'elle côtoie, Caroline Pill s'efforcera de renforcer la marque et la visibilité de la pratique des marchés de consommation tout en se concentrant sur les industries mondiales de la mode, du luxe et de la beauté. Elle apporte une perspective critique en tant que partenaire stratégique de startups et de multinationales, en aidant des cadres et des équipes de direction talentueux à atteindre leurs objectifs. Auparavant, elle a dirigé des missions de recrutement au niveau C dans une autre firme de recrutement de cadres.

« Pour les entreprises du secteur de la mode et de la beauté, il est plus important que jamais de trouver des dirigeants imaginatifs ayant fait leurs preuves pour naviguer dans l'environnement économique actuel en pleine évolution », a déclaré Luis Urbano, associé directeur régional, pratique des marchés de consommation, Europe et Afrique. « Nos clients bénéficieront grandement de la solide compréhension de Caroline vis-à-vis de leur activité et de leur culture pour répondre aux besoins en talents et atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. »

