Heidrick & Struggles recrute un consultant en recherche de cadres en Europe

LONDRES, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), fournisseur de premier ordre de services de conseils en leadership et de solutions de talents sur demande, a recruté un nouveau consultant pour son activité de recherche de cadres en Europe en juillet 2021.

Simon Waddington a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directeur au bureau de Dublin. Il a acquis plus de 25 ans d'expérience à aider des clients sur les marchés irlandais et internationaux, dans divers secteurs industriels, à recruter des cadres supérieurs et des dirigeants. Auparavant, Simon a dirigé le bureau irlandais d'une société de recherche basée à Londres et a géré sa propre entreprise de recherche. Avant d'entamer sa carrière dans la recherche de talents, il a été consultant pour un cabinet de recrutement juridique spécialisé et rédacteur juridique pour une maison d'édition.

« Alors que nos clients continuent à se positionner pour faire face à la concurrence dans le paysage commercial dynamique issu de la pandémie, ils cherchent à mieux armer leurs équipes de direction pour relever les défis futurs », a déclaré Claire Skinner, responsable régionale, Europe et Afrique. « Simon est un excellent renfort pour notre équipe, car il apporte une vaste expérience du conseil aux clients, et nous nous réjouissons des contributions qu'il apportera à nos clients et à notre cabinet. »

