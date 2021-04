Heidrick & Struggles versnelt de toekomst van werk door Business Talent Group over te nemen

De overname van BTG, pionier op de markt voor hooggekwalificeerd, onafhankelijk talent, maakt Heidrick & Struggles tot marktleider in de groeiende markt voor het on-demand plaatsen of plaatsen op projectbasis van kaderpersoneel

De overname heeft plaatsgevonden in overeenstemming met het groei-initiatief van Heidrick & Struggles om zijn leiderschapsoplossingen en mogelijkheden op de langetermijn uit te breiden om tegemoet te komen aan nieuwe en doorlopende behoeften van klanten

CHICAGO en LOS ANGELES, 8 april 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) heeft vandaag bekendgemaakt de overname te hebben afgerond van Business Talent Group (BTG), een toonaangevende marktplaats voor hooggekwalificeerd, onafhankelijk talent op aanvraag. Met deze overname wordt Heidrick & Struggles het eerste wereldwijde adviesbureau voor leiderschap dat in combinatie met zijn adviesdiensten het volledige spectrum van kaderpersoneel en hooggekwalificeerd talent aanbiedt voor het tijdelijk en on demand plaatsen van onafhankelijke professionals tot interim managers, tot permanente plaatsingen.

De toevoeging van BTG vormt een aanvulling op het strategische groei-initiatief van Heidrick & Struggles om zijn suite van talenten op kaderniveau uit te breiden om tegemoet te komen aan nieuwe en aanhoudende vragen van klanten. Daarmee bouwt het bedrijf voort op een succesvolle tweejarige exclusieve samenwerking met BTG die begon in 2019. BTG zal worden geleid door medeoprichters en mede-CEO's, Jody Greenstone Miller en Amelia Tyagi, en zal opereren als een volledige dochteronderneming van Heidrick & Struggles.

Krishnan Rajagopalan, President en CEO van Heidrick & Struggles, verklaarde: "Heidrick & Struggles was een voorloper in de markt voor het wereldwijd zoeken naar talent op kaderniveau toen het bedrijf meer dan 65 jaar geleden werd opgericht. De seismische veranderingen van het afgelopen jaar hebben de toekomst van werk versneld en het belang van wendbare leiders en personeel onderstreept. We zijn verheugd om het eerste wereldwijde adviesbureau voor leiderschap te zijn dat de on-demand markt voor onafhankelijk talent betreedt en een partnerschap aangaat met BTG, een leider en pionier van de hooggekwalificeerd, onafhankelijk talent."

Rajagopalan vervolgde: "De on-demand markt voor onafhankelijk, hooggekwalificeerd talent blijft groeien, en die groei zal alleen maar toenemen naarmate de vraag naar snelheid, behendigheid en flexibiliteit bij het dichten van cruciale hiaten in leiderschap toeneemt. Onze tweejarige samenwerking met BTG diende als een zeer succesvolle proof of concept voor het on-demand, onafhankelijke model op kaderniveau. Door onze toonaangevende mogelijkheden voor het wereldwijd zoeken naar talent op kaderniveau te combineren met BTG's ongeëvenaarde on-demand marktplaats voor onafhankelijke professionals, zijn we uniek gepositioneerd om aan al de talentbehoeften van onze klanten te voldoen, of het nu gaat om een onmiddellijk plaatsing op projectbasis of een permanente plaatsing."

Jody Greenstone Miller, medeoprichter en mede-CEO van BTG, zei: "Heidrick & Struggles is een echte innovator en visionair in het erkennen van hoe de toenemende vraag naar onafhankelijk talent, met name op kaderniveau, en de paradigmaverschuiving in de manier waarop men naar werk op aanvraag en op afstand werken kijkt, zowel klanten als talenten ten goede komt. Bedrijven erkennen steeds meer dat ze on-demand, onafhankelijk talent moeten aanboren voor essentiële opdrachten op projectbasis, een trend die door de pandemie in een hogere versnelling is gekomen."

Miller voegt hieraan toe: "De mogelijkheden die "Heidrick & Struggles heeft voor het wereldwijd zoeken naar talent op kaderniveau, in combinatie met onze afzetmarkt voor on-demand, onafhankelijk talent, heeft ertoe geleid dat deze manier van werken steeds gangbaarder wordt. Door de mogelijkheden van een gerespecteerde wereldleider op het gebied van het wereldwijd zoeken naar talent op kaderniveau te combineren met BTG's afzetmarkt voor on-demand, onafhankelijk talent, zal BTG beter in staat zijn om wereldwijd op te schalen en nieuwe kansen te creëren voor zowel de klanten van BTG als die van Heidrick & Struggles. BTG kijkt ernaar uit om deze nieuwe infrastructuur voor menselijk kapitaal aan meer klanten te kunnen aanbieden om hen te helpen complexe, bedrijfskritische zaken gedaan te krijgen, en tegelijkertijd topprofessionals, die er steeds vaker voor kiezen om zelfstandig te werken, toegang te geven tot meer geweldige projecten."

BTG zal klanten naadloze on-demand toegang blijven bieden tot onafhankelijk toptalent, inclusief professionals met grondige branche- en functionele expertise voor interim-leiderschapsfuncties en cruciale opdrachten op projectbasis, zoals het uitvoeren van een marktanalyse, het ontwikkelen van een e-commercestrategie, het opzetten van een PBM-toeleveringsketen of het plaatsen van een interim CHRO ter voorbereiding op een IPO. De marktplaats en het unieke model van BTG leveren op verzoek het juiste, onafhankelijke talent door bedrijfseigen data en technologie, waaronder het private en vertrouwelijke First Look ®-platform voor projectbiedingen dat de meest efficiënte prijsstelling garandeert - te combineren met een specifiek Talent Solutions-team.

BTG's vierde jaarlijkse High-End Independent Talent Report onderstreept hoe toonaangevende bedrijven zich tot onafhankelijke professionals wenden om cruciale lacunes in vaardigheden, expertise en leiderschap op te vullen voor een reeks gespecialiseerde bedrijfskritische projecten. In het bijzonder laat het rapport zien dat het gebruik van onafhankelijk talent op senior niveau toeneemt met bijna 69% van alle verzoeken afkomstig van VP's en hoger, inclusief 30% van de CxO-suite, een stijging van 67% op jaarbasis.

De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van algeheel leiderschapsadvies en on-demand talent en komt daarmee tegemoetkomt aan de talent- en adviesbehoeften op senior niveau van 's werelds beste organisaties. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om toekomstbestendig kaderpersoneel en organisaties te ontwikkelen, waarbij we onze diensten en porfolio aanbieden op het gebied van het vinden van kaderpersoneel, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijk talent. Heidrick & Struggles was meer dan 65 jaar geleden een pionier in het beroep van het wereldwijd zoeken naar talent op kaderniveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time.®' www.heidrick.com

Over Business Talent Group

Business Talent Group (BTG) is het toonaangevende talentplatform dat onafhankelijke topconsultants, materiedeskundigen, projectmanagers en interim-managers in contact brengt met 's werelds meest toonaangevende bedrijven. De afzetmarkt en het unieke model van BTG bieden precies het juiste on-demand talent dat nodig is: op afstand of op locatie, parttime of fulltime, individuen of teams, over de hele wereld. Meer dan 50% van de Fortune 100 vertrouwt op BTG voor het selecteren, doorlichten en leveren van juridisch conform talent dat groei, innovatie en prestatieverbetering stimuleert. Ga voor meer informatie naar businesstalentgroup.com en praat mee op Twitter en LinkedIn .

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen, inclusief, maar niet beperkt tot, de verklaringen die zijn gedaan met betrekking tot de voorgestelde transactie, en worden gedaan conform de safe-harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen herkennen aan de volgende niet limitatieve lijst met woorden: "wellicht", "zullen", "zou kunnen", "zou willen", "zou moeten", "verwachten", "intentie", "plannen", "anticiperen", "geloven", "schatten", "voorspellen", "projecteren", "richten", "potentieel", "doorgaan", "doorlopend", "doel", "kunnen", "zoeken", "focussen" of de tegenovergestelde betekenis van deze woorden of andere soortgelijke uitdrukkingen, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen deze woorden bevatten. U dient dergelijke toekomstgerichte verklaringen zorgvuldig te lezen, aangezien ze een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachte of overwogen resultaten in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en aannames zijn onder meer: (i) risico's dat de voorgestelde transactie de huidige plannen en operaties verstoort en de mogelijke moeilijkheden bij het behouden van werknemers als gevolg van de voorgestelde transactie; (ii) risico's die verband houden met het afleiden van de aandacht van het management van de lopende bedrijfsactiviteiten van het bedrijf; (iii) onverwachte kosten, lasten of uitgaven die voortvloeien uit de voorgestelde transactie; en (x) andere risico's beschreven in de documenten die Heidrick & Struggles bij de SEC hebben ingediend, zoals het jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum van deze verklaring of de datum van enig document dat door middel van verwijzing in dit document is opgenomen. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving, aanvaardt Heidrick & Struggles geen enkele verplichting om dergelijke toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of anderszins.

