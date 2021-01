Heifer International et Cargill étendent Hatching Hope Kenya, en améliorant la nutrition et les moyens de subsistance grâce à une production avicole durable

Au Kenya, 1,82 million d'enfants souffrent de malnutrition chronique , soit plus d'un quart de la population des moins de cinq ans En travaillant sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en volaille, Hatching Hope Kenya améliorera durablement les revenus des petits exploitants agricoles et sensibilisera les familles de l'ouest du Kenya à la nécessité de disposer de poulets et d'œufs riches en nutriments.

« Les projets conçus pour soutenir les petits éleveurs de volaille se concentrent souvent uniquement sur la production, plutôt que sur les changements nécessaires dans l'ensemble du système de marché. Hatching Hope adopte une approche systémique, dans le but d'accroître la nutrition et les revenus des petits producteurs de volaille et de leurs familles », a déclaré Adesuwa Ifedi, vice-président principal des programmes africains de Heifer International. « Hatching Hope combine l'expertise de Cargill dans les chaînes d'approvisionnement et la nutrition des volailles avec les 76 ans d'expérience de Heifer International dans le travail avec les petits éleveurs de bétail pour traiter toutes les parties du système avicole. »

Hatching Hope Kenya opère dans les comtés de Kisumu, Siaya, Homabay, Migori et dans les régions avoisinantes des comtés de Nakuru, Uasin Gishu et de l'agglomération de Nairobi. Le programme améliorera le système actuel d'alimentation et d'élevage des volailles afin de mettre en place un système de marché viable et équitable grâce à un « modèle distributeur » durable visant à améliorer l'accès à l'alimentation et le soutien technique pour 46 000 ménages d'aviculteurs.

Dans les régions couvertes par le programme Hatching Hope Kenya, les familles d'aviculteurs gagnent actuellement en moyenne 1 559 dollars par an, soit seulement 30 % des revenus nécessaires pour vivre dignement. Hatching Hope Kenya aidera les agriculteurs à réduire de plus de moitié l'écart de revenu au cours des trois prochaines années. Le programme se concentre sur la volaille car de nombreux petits exploitants locaux élèvent déjà des poulets et tous les membres du ménage peuvent s'engager dans la production de volaille, en particulier les femmes et les jeunes. La volaille est facile à nourrir, à élever et à commercialiser, et les poulets se développent rapidement pour fournir un revenu dès que possible. La viande et les œufs fournissent de riches sources de nutriments, en particulier des protéines, qui font défaut dans l'alimentation de nombreuses personnes.

« En s'associant avec les organisations de producteurs agricoles et d'autres acteurs dans le cadre d'une approche de système de marché, Hatching Hope améliorera les moyens de subsistance de 46 000 ménages, les positionnant comme des acteurs clés de la filière avicole », a déclaré George Odhiambo, directeur national de Heifer Kenya. « Ces interventions conduiront à la création d'entreprises avicoles rentables et durables appartenant aux agriculteurs, grâce à l'accès aux produits, aux services et aux marchés. »

« Hatching Hope est un exemple de la croyance commune de Cargill et Heifer en la valeur des protéines animales sûres, durables et abordables dans l'alimentation, ainsi que de leur engagement à améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles », a déclaré Rene Osorio, directeur général de Cargill Animal Nutrition Middle East and Africa. « Pour avoir un véritable succès à long terme, nous considérons ces participants comme des entrepreneurs, des producteurs d'animaux intelligents et ingénieux. En enseignant et en partageant ce que nous savons, nous pouvons aider les petits exploitants agricoles à obtenir les moyens économiques nécessaires pour nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école et construire des communautés résistantes. »

Une étude sur la filière avicole menée par Heifer International a révélé que la demande de produits avicoles augmente dans les sept comtés où Hatching Hope Kenya est implanté, l'approvisionnement local ne pouvant suivre le rythme. Le programme vise à réduire le déficit de l'offre de viande et d'œufs en encourageant les meilleures pratiques de production. Les campagnes de sensibilisation des consommateurs mettront en avant les avantages des produits avicoles pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles, tout en renforçant l'indépendance financière et la prise de décision des femmes dans les familles d'agriculteurs.

Alors que la demande de produits avicoles au Kenya augmente, Heifer International et Cargill soutiendront les agriculteurs de Hatching Hope en leur fournissant un large éventail de biens, de services et d'expertise en matière de santé et de productivité animales pour répondre à cette demande.

Pour en savoir plus sur l'initiative mondiale Hatching Hope et sur la façon d'y participer, rendez-vous sur le site hatchinghopeglobal.com.

À propos de Cargill

Les 155 000 employés de Cargill dans 70 pays travaillent sans relâche à l'atteinte de notre objectif : nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons les agriculteurs en contact avec les marchés, les clients avec les ingrédients, et les personnes et les animaux avec la nourriture dont ils ont besoin pour prospérer.

Nous combinons 155 années d'expérience avec les nouvelles technologies et les nouvelles connaissances pour être un partenaire de confiance pour les clients des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, des finances et de l'industrie dans plus de 125 pays. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus solide et durable pour l'agriculture. Pour plus d'informations, consultez le site Cargill.com et notre News Center.

À propos de Heifer International

Depuis 1944, Heifer International a travaillé avec plus de 36 millions de personnes dans le monde entier pour mettre fin à la faim et à la pauvreté de manière durable. Travaillant avec des communautés rurales dans 21 pays d'Afrique, d'Asie et des Amériques, dont les États-Unis, Heifer International soutient les agriculteurs et les producteurs alimentaires locaux pour renforcer les économies locales et créer des moyens de subsistance sûrs qui assurent un revenu vital.

Heifer International a commencé à travailler au Kenya en 1981. Depuis lors, Heifer International a soutenu plus de 682 000 familles travaillant dans les filières des produits laitiers, de la viande, de la volaille et de l'horticulture. Heifer Kenya travaille avec les agriculteurs pour augmenter la production et la productivité en renforçant les services de vulgarisation et les coopératives d'agriculteurs où ils acquièrent des compétences essentielles qui leur permettent d'étendre et de maintenir leurs entreprises.

Pour plus d'informations, consultez le site Heifer.org, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter ou appelez le +254 717- 149692/722-200406/734-600933.

