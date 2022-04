Heineken(R) 0.0 dá as boas-vindas a Daniel Ricciardo de volta a Melbourne com a colaboração exclusiva de Reko Rennie

Os fãs poderão adquirir o item exclusivo participando de um leilão on-line, e todo o dinheiro arrecadado será doado para ação da Cruz Vermelha Australiana nas inundações em Queensland e Nova Gales do Sul

SYDNEY, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/- - Com o Grande Prêmio de Fórmula 1® Heineken® da Austrália de 2022 prestes a ser realizado em Melbourne, em parceria com a [email protected] 0.0, o renomado artista de Melbourne, Reko Rennie, criou um capacete de corrida exclusivo especialmente desenhado para a ocasião, que foi apresentado por Daniel Ricciardo, piloto da McLaren e vencedor de oito Grandes Prêmios de F1®.

Para comemorar a ocasião, Daniel revelou o capacete da competição, que apresenta uma obra de arte personalizada inspirada no icônico Rio Yarra, ao mesmo tempo em que celebra a vibração e a inclusão de Melbourne.

Daniel comentou: "Faz mais de dois anos que estive em solo australiano para a minha corrida em casa. Parece muito surreal finalmente estar em Melbourne novamente, estou incrivelmente animado para voltar para a pista no Albert Park e dar aos fãs australianos um fim de semana que compense a espera. Poder marcar a ocasião dessa maneira com a Heineken® 0.0 e o Reko, um artista muito talentoso, é um gesto que eu gosto muito. Tenho certeza de que muitos vão adorar o design chamativo que ele criou para o capacete e estarão dispostos a dar lances para um item especial por uma causa que vale a pena."

O design de Reko Rennie faz parte das obras que foram encomendados pela Heineken® 0.0 para a F1®, e que poderão ser vistas em toda a pista de F1® e em vários locais em toda a cidade de Melbourne.

Reko comentou: "Minha cidade natal de Melbourne foi minha inspiração para a obra de arte apresentada no capacete. O uso do azul e verde homenageia o Birrarung (o rio Yarra), que tem um enorme significado cultural para os habitantes e donos originais de Naarm (Melbourne). As cores atrativas resultam em um padrão de camuflagem urbana que celebra minha cultura e identidade aborígenes."

Assinado por Daniel e Reko, o capacete está sendo leiloado para permitir que a Cruz Vermelha Australiana ofereça ajuda humanitária a pessoas e comunidades de Queensland e Nova Gales do Sul afetadas pelas inundações de 2022. Os fãs poderão participar do leilão on-line pelo endereço https://airauctioneer.com/heineken-au

Para mais informações ou oportunidades de entrevistas com Reko Rennie, entre em contato com:

Sarah Keldie Saatchi e Saatchi

[email protected]

+61-439-827-161

Elizabeth Bold Lion

[email protected]

+61-421-765-446

Notas do editor:

Imagens e vídeos de Daniel e Reko apresentando o capacete podem ser baixados aqui https://drive.google.com/drive/folders/1hPMaunHZuTK9En5UehnKgqCQKVhZa5Aw

e imagens do capacete podem ser encontradas aqui

https://lion.box.com/s/jzx5lmydv6nmh30x3myqmbqdjqtb9pun

FONTE Heineken(R)

