HEINEKEN® 0.0 VUELVE A PONER EN JUEGO LAS VIEJAS ENTRADAS DE SERENA WILLIAMS PARA EL US OPEN

Como extensión de la campaña de Heineken Fans Have More Friends y en colaboración con el ícono del tenis, Second Serve Tickets da nueva vida a las entradas de cualquiera de los torneos anteriores del US Open en los que haya participado Williams, ofreciendo la oportunidad de conseguir una plaza en la exclusiva suite de Heineken del estadio Arthur Ashe durante el US Open de 2026. Para participar, los aficionados solo tienen que enviar una foto de su talón de entrada antiguo junto con un recuerdo personal relacionado con él a heineken.com/secondservetickets. Se invitará a los aficionados más apasionados a volver al estadio, lo que convertirá un pedazo de la historia del tenis en una nueva experiencia del US Open y brindará a estas personas la oportunidad única de compartir un momento de convivencia tomando una cerveza.

"Al echar la vista atrás a mi carrera, algunos de mis mejores recuerdos tienen lugar en las canchas del US Open. Reflexionar sobre esos momentos de este año me ha hecho recordar qué fue lo que hizo que esas victorias fueran realmente inolvidables: la energía de los aficionados que me animan desde las gradas", afirmó Serena Williams, embajadora global de Heineken 0.0. "Por eso me hace tanta ilusión colaborar con Heineken 0.0 en la iniciativa Second Serve Tickets. Es una idea increíble que rinde homenaje a los aficionados que estuvieron a mi lado, ofreciéndoles un lugar donde reunirse, compartir sus propias historias y forjar nuevas amistades".

Los aficionados al US Open de 2026 también podrán adquirir latas de Heineken 0.0 de edición limitada inspiradas en los diseños de las entradas de las seis victorias de Serena Williams en el US Open, disponibles en exclusiva en el US Open de 2026 a partir del lunes 24 de agosto (hasta agotar existencias), junto con toda la gama de productos de Heineken.

"En HEINEKEN, creemos que compartir la pasión por algo crea nuevas conexiones. Serena Williams ha reunido año tras año a algunos de los aficionados al deporte más apasionados para celebrar la grandeza, la unión y la alegría del deporte. Por eso estamos encantados de colaborar con ella y de rendir homenaje a sus seguidores que la han acompañado desde el principio", afirmó Maggie Timoney, CEO de HEINEKEN USA. "Ante la creciente demanda de opciones sin alcohol, nos enorgullece que Heineken® 0.0 esté en el centro de la acción, ofreciendo una opción premium sin concesiones para mantenerse fresco en cada momento del US Open".

Como pionera en la categoría de la cerveza sin alcohol, Heineken 0.0 sigue demostrando que llevar un estilo de vida equilibrado y consciente, basado en la moderación, no tiene por qué significar una vida social aburrida. Solo en los dos últimos años, la popularidad de Heineken 0.0 en el US Open se ha disparado, hasta el punto de que se han agotado las existencias durante todo el torneo. Es una opción refrescante y sin concesiones para los aficionados al tenis, que hace que sea más fácil que nunca disfrutar de un día completo de partidos de alto nivel y mantener viva la energía social sin perderse ni un solo momento.

¿No tiene una entrada de un partido histórico de Serena, pero aún así quiere formar parte de toda la emoción que genera Serena? Visite @heineken_us para obtener más información sobre cómo ganar entradas.

Acerca de HEINEKEN USA

HEINEKEN USA Inc. es una filial de HEINEKEN International N.V., la cervecera más internacional del mundo. Las marcas más importantes en EE. UU. son Heineken® Original, Heineken® 0.0 —la cerveza sin alcohol líder del mercado—, Heineken® Silver —una cerveza con menos carbohidratos y menos calorías—, la franquicia Dos Equis y la franquicia Tecate. HEINEKEN USA también importa Amstel Light, Red Stripe y otras marcas.

Notas para los editores:

La plataforma global de patrocinio de Heineken, Fans Have More Friends, se basa en la convicción de que ser aficionado es una de las formas más rápidas de establecer una conexión entre desconocidos. Basándose en la convicción que Heineken mantiene desde hace tiempo sobre la importancia de la sociabilidad, un estudio encargado por la empresa revela que el 75 % de los aficionados afirma que su afición les ha ayudado a conocer a gente nueva, lo que la convierte en una de las formas más rápidas de crear vínculos. Heineken combina continuamente sus patrocinios en el fútbol, el US Open, la Fórmula 1 y los festivales de música, utilizando el fanatismo tanto como catalizador social como una forma de mejorar las experiencias sociales en un mundo en el que uno puede sentirse cada vez más solo.

Contacto para la prensa: M Booth, [email protected]

NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR. LA COMPRA DE UN PRODUCTO NO AUMENTARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. EL CONCURSO ESTÁ ABIERTO ÚNICAMENTE A LOS RESIDENTES LEGALES DE LOS 50 ESTADOS DE EE. UU. Y DEL DISTRITO DE COLUMBIA QUE TENGAN 21 AÑOS O MÁS A FECHA DE INSCRIPCIÓN. EL CONCURSO SE RIGE EXCLUSIVAMENTE POR LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS. El concurso comienza a las 12:00 h, hora del este (ET), del 3 de agosto de 2026 y finaliza a las 23:59 h, hora del este (ET), del 16 de agosto de 2026.Para participar, y para consultar los términos y condiciones completos y los detalles del premio, visite www.Heineken.com/us/en/promos/secondserve y siga las instrucciones de participación que aparecen en pantalla, que incluyen subir una imagen de una entrada de un torneo anterior de Serena Williams en el US Open y escribir un texto explicando por qué es aficionado al tenis. O bien, busque una publicación de Heineken USA (@Heineken_US) en Instagram relacionada con el concurso. Siga las instrucciones para comentar la publicación y compartir su historia como aficionado al US Open. Se admite como máximo una participación por persona y por método de participación. Consulte el reglamento oficial para conocer los criterios de evaluación que se aplicarán a la hora de determinar los ganadores. La United States Tennis Association Incorporated ("USTA") e Instagram® no patrocinan el concurso y no se hacen responsables en modo alguno de la gestión del mismo, de la verificación de los ganadores ni de la entrega del premio. Se aplicarán las tarifas habituales, si las hubiera, que cobren los proveedores de servicios de Internet. Todas las inscripciones deben recibirse antes de las 23:59 h (hora del este) del 16 de agosto de 2026. Patrocinador: HEINEKEN USA Inc., White Plains, NY.

©2026 HEINEKEN® Original Lager Beer. Elaborada en Holanda. Importado por HEINEKEN USA, White Plains, NY.

FUENTE Heineken USA