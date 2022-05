Heineken unit les fans de football en Afrique avec la tournée du trophée de la Ligue des champions de l'UEFA

Chaque année, Heineken organise des expériences de visionnage de matchs et des activités exceptionnelles pour des millions de fans de football et d'amateurs de bière en Afrique afin d'inspirer une nouvelle génération de fans de football et de faire apprécier l'UCL et la marque de bière. Cette année, l'expérience a marqué un retour à la normale après la période de deux ans de pandémie de Covid-19.

L'Afrique représente l'une des plus grandes bases de fans du football européen, et notamment de la Ligue des champions de l'UEFA. C'est dans ce contexte que la marque internationale de bière premium, Heineken, a entretenu la tradition : faire vivre aux fans de football du continent des expériences uniques.

S'exprimant sur les raisons pour lesquelles l'Afrique a été choisie pour cette tournée, le directeur du sponsoring mondial de Heineken, Hans Erik Tuijt, a déclaré : « L'Afrique est une région importante pour le football pour de bonnes raisons Il y a cinq milliards de fans de football dans le monde, l'Afrique représentant l'une des plus grandes bases de fans à travers le monde. Il ne fait aucun doute que le football est le sport le plus populaire en Afrique. On estime à 400 millions le nombre d'Africains qui regardent régulièrement l'UCL chaque saison. Pour Heineken, le continent est également l'un de nos plus grands marchés, qui représente une partie de la plus forte croissance de la marque, même pendant la pandémie de COVID-19. »

« L'UEFA et Heineken se sont donc associés pour emmener le prestigieux trophée de la Ligue des champions de l'UEFA (UCL) en tournée en Afrique avec un seul objectif : inspirer une nouvelle génération de fans de football africains et les remercier de leur amour pour l'UCL et Heineken », a-t-il ajouté.

L'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de la Ligue des champions de l'UEFA et l'un des joueurs néerlandais les plus décorés de l'histoire, Clarence Seedorf a pris l'Afrique d'assaut dans l'avion Heineken personnalisé aux côtés des vainqueurs de la compétition. Seedorf est vénéré, car il est le premier, et actuellement le seul, joueur à avoir remporté la Ligue des champions avec trois clubs : une fois avec l'Ajax, en 1995, une fois avec le Real Madrid, en 1998 et deux fois avec l'AC Milan, en 2003 et 2007. Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, il a été choisi en 2004 par Pelé pour faire partie du FIFA 100.

Seedorf a participé à toute la tournée en tant qu'ambassadeur de la Ligue des champions de l'UEFA et s'est fait un devoir d'inspirer une génération de jeunes footballeurs africains qui rêvent d'atteindre les plus hauts niveaux de leur carrière. S'inspirant de ses propres racines en tant que garçon originaire du Suriname, Seedorf s'est rapproché des fans et des peuples d'Afrique dans tous les pays, partageant des histoires sur son passé et offrant des messages d'inspiration aux personnes et aux dirigeants du continent.

C'était la plus grande tournée africaine du trophée de la Ligue des champions de l'UEFA : excitation dans les rues de Kinshasa, orchestre et feux d'artifice extraordinaires à Maputo, match de football inspirant avec l'équipe nationale des moins de 23 ans à Addis-Abeba, avions portant la marque Heineken, match amical légendaire et spectacles musicaux à Lagos. La tournée avait tout pour plaire.

Dans son allocution, le directeur principal de Heineken, Bram Westerbrink, a souligné l'engagement de la marque envers l'UCL, en déclarant : « L'association de Heineken avec l'UCL est si forte en Afrique que la marque est appelée la bière de la Ligue des champions. La notoriété du parrainage de l'UCL par la marque en est la preuve, puisqu'elle est presque le double de celle de tout autre sponsor dans la région. »

Pour nous, chez Heineken, le football n'est pas seulement un jeu, c'est une expérience partagée. En tant que partenaire mondial, nous nous engageons à alimenter la passion des supporters, comme l'indique notre nouvelle campagne autour de nos parrainages de football : « Cheers to All fans ». Il s'agit d'un appel au rassemblement de tous les passionnés de football pour qu'ils profitent ensemble de l'expérience et de la magie du football, sans aucune forme de discrimination.

