HeiQ entre en bourse à Londres

HeiQ est une pionnière mondiale du marché des produits chimiques pour textiles, un secteur d'une valeur de 24 milliards de dollars. L'entreprise met à profit sa récente technologie HeiQ Viroblock, récompensée par un Swiss Technology Award, pour servir le marché des textiles antimicrobiens, dont la valeur s'élève à 10 milliards de dollars. Née en 2005 lors d'une randonnée et fondée en tant que spin-off d'ETH Zurich, HeiQ est rapidement devenue une entreprise génératrice de liquidités, comptant plus de 100 employés dans le monde entier. Il s'agit de la première spin-off d'ETH à être cotée en dehors de la Suisse, ainsi que la seule entreprise récompensée plus d'une fois aux Swiss Technology Awards.

Ses technologies textiles comptent aujourd'hui parmi les plus efficaces, durables et performantes du marché, étant capables de refroidir, réchauffer, sécher, protéger, purifier et fournir une protection contre les virus. Jusqu'à présent, HeiQ a développé plus de 200 technologies en partenariat avec plus de 300 marques de renom, dont Burberry, GAP, New Balance, Patagonia, Speedo, The North Face et Zara.

Sous la direction d'une équipe de direction chevronnée, HeiQ recherche rapidement de nouvelles solutions pour ses partenaires et les aide à commercialiser leurs produits auprès des consommateurs finaux. Ses sites aux quatre coins du globe fabriquent des volumes importants en peu de temps, appuyant l'objectif de l'entreprise à passer de la recherche à la vente en l'espace de quelques mois.

La dernière innovation de HeiQ, HeiQ Viroblock, est une technologie antivirale/antimicrobienne primée qui aide à combattre les virus enveloppés, y compris le SRAS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19). Plus de 150 grandes marques utilisent déjà cette technologie, notamment Burberry.

L'objectif de la Société est de générer de la croissance d'une part en stimulant les ventes des principaux produits HeiQ et, d'autre part, en pénétrant de nouveaux marchés lucratifs à l'aide d'innovations de rupture:

Augmenter la pénétration du marché des principales innovations

Tirer parti du grand élan généré par HeiQ Viroblock

Développer des innovations de rupture

Le cofondateur et PDG de HeiQ, Carlo Centonze, a déclaré : « L'inscription en bourse de HeiQ aujourd'hui est une étape majeure pour l'entreprise. Cela fait 15 ans que nous œuvrons pour établir HeiQ comme l'une des principales innovatrices au monde dans le secteur des matériaux textiles.

La collecte de fonds permettra à HeiQ d'accroître ses parts de marché en augmentant les ventes de ses principaux produits auprès des grandes marques. Les ventes ont augmenté de 17 % au cours du premier semestre de l'année. Les produits antimicrobiens sont désormais prisés du grand public et leur marché présente une occasion de croissance intéressante pour l'avenir. »

