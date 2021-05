HeiQ lança máscara high-tech com tecnologia revolucionária de cobre que desativa o vírus COVID-19 em cinco minutos.

A HeiQ MetalliQ não só parece metálica. A máscara com um design patenteado, narealidade , contém um revestimento de cobre puro ultrafino aplicado por meio de um processo de deposição de vapor de alta tecnologia, denominado HeiQ MetalliX, que converte uma pequena quantidade de cobre em vapor, permitindo que seja depositado uniformemente em torno de cada fibra. O HeiQ MetalliX é uma tecnologia com patente pendente, criada pelo parceiro de inovação da HeiQ, a empresa australiana de tecnologia de materiais, Xefco. Estudos conduzidos pelo Instituto Peter Doherty para Infecção e Imunidade em Melbourne, Austrália (Instituto Doherty) mostraram que os tecidos tratados pela tecnologia HeiQ MetalliX desativamsignificativamente o vírus infeccioso SARS-CoV-2 (o vírus que causa a COVID-19) em apenas 5 minutos.

O protocolo de teste simulou a interação na vida real de gotículas de aerossol que contaminam produtos têxteis, como máscaras faciais. Cada amostra foi exposta a uma alta carga de SARS-CoV-2 seguida por 5, 15 e 30 minutos de incubação à temperatura ambiente antes de medir a quantidade de vírus infecciosos SARS-CoV-2 restantes. As amostras de tecido tratadas com o HeiQ MetalliX indicaram uma redução do vírus de mais de 97,79% em cinco minutos, 99,95% em 15 minutos e mais de 99,99% em 30 minutos, em relação ao controlode inóculo.

"A nossa equipa de especialistas continua o seu trabalho vital para minimizar o impacto do novo coronavírus." Dra. Julie McAuley, diretora séniorde pesquisa do Instituto Doherty,acrescenta ainda: "Testar a capacidade de diferentes tratamentos de superfície para reduzir a infectividade do vírus SARS-CoV-2 é uma forma da nossa pesquisa ajudar a fornecer percepções para ajudar a impedir a disseminação da COVID-19

O cobre é um elemento natural que está presente na crosta terrestre, solo, oceanos, lagos e rios. É também um oligoelemento que ocorre naturalmente em todos os seres humanos, plantas e animais. As propriedades antivirais, antibacterianas e antifúngicas do cobre são conhecidas há séculos e demonstradas por muitos estudos laboratoriais. Os materiais tratados com HeiQ MetalliX libertamíons de cobre que desativam os vírus e as bactérias. Os materiais tratados também foram testados e comprovaram que podem matar 100% da Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae e desativar 99,95% do vírus H1N1 e 99,9% do coronavírus humano 229E.

Fabricada na UE, a HeiQ MetalliQ éproduzida na HeiQ Medica, em Espanha, , onde a HeiQ também realiza atividades de P&D para dispositivos médicos. Durante o desenvolvimento da tecnologia HeiQ MetalliX, a Xefco trabalhou em colaboração com a sua parceira de longa data de pesquisa, o Institute for Frontier Materials (IFM) da Universidade Deakin, como parte do centro de pesquisa ARC de classe mundial para a Future Fibres onde a HeiQ também é membro.

"É possível 'heiq' tudo de forma a acrescentar funções adicionais a um produto do dia-a-dia. Desta vez, dedicamos os nossos estudos a uma proteção antiviral, mais um vez, no entanto acrescentamos uma aparência atualizada e premium. A primavera estáaí!. À medida que emergimos do confinamento queremos estar mais protegidos e protegertambém os outros. A HeiQ MetalliQ foi desenvolvida exatamente para oferecer esse nível extra de confiança. Além disso, oferece uma aparência ousada, que a torna uma alternativa melhorada para máscaras cirúrgicas de várias maneiras", dizCarlo Centonze, cofundador e CEO da HeiQ Group.

Nome do patógeno Instituto de testes Redução de patógenos

infecciosos Tempo de contato até

a medição SARS-CoV-2 (o vírus que

causa a COVID-19) Instituto Peter Doherty para

Infecções e Imunidade 97,79% 5 minutos 99,95% 15 minutos 99,99% 30 minutos Vírus influenza A (H1N1) Situ Biosciences 99,95% De acordo com o

padrão ISO 18184 Coronavírus humano (229E) 99,9% De acordo com o

padrão ISO 18184 Staphylococcus aureus Microbe Investigations Switzerland

(MIS) 100,00% De acordo com o

padrão ISO 20743 Klebsiella pneumoniae 100,00% De acordo com o

padrão ISO 20743

máscara cirúrgica HeiQ MetalliQ tipo IIR com superfície antiviral revestida de cobre que desativa 97,79% do SARS-CoV-2 em cinco minutos.

Sobre a HeiQ

Fundada em 2005 como uma divisão do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH), na Suíça, e listada no mercado principal de Bolsa de Valores de Londres (LSE:HEIQ), a HeiQ é líder em inovação têxtil e a criadora das tecnologias têxteis mais eficazes, duráveis e de alto desempenho disponíveis no mercado atualmente. O objetivo da HeiQ é melhorar a vida de biliõesde pessoas aprimorando produtos têxteis e materiais. Ao combinar três áreas de conhecimento, pesquisa científica, fabricação de materiais especiais e criação de marca de consumo, a HeiQ é a parceira inovadora ideal para criar produtos têxteis sustentáveis e diferenciados e capturar o valor agregado no ponto de venda. Com capacidade total de 35.000 toneladas por ano, a HeiQ possui instalações de produção nos EUA, na Suíça e Austrália e fornece seus produtos químicos especializados em mais de 60 países. www.heiq.com

Sobre a Xefco™

A Xefco é uma empresa de propriedade australiana que cria tecnologias inovadoras de têxteis e de revestimento. Potencializando uma rede global de parceiros de pesquisa, a Xefco desenvolve soluções avançadas de fabricação e aplica a ciência de materiais de ponta com foco em melhorias funcionais, fabricação sustentável e consumo reduzido de recursos. Incorporadas em 2018, as tecnologias da Xefco agora são utilizadas por algumas das principais marcas de vestuário técnico e moda do mundo, oferecendo benefícios funcionais comprovados, melhor desempenho, conforto e proteção com impacto ambiental reduzido. A Xefco continua a expandir seu portfólio de tecnologia com uma visão para criar um futuro mais sustentável para os setores têxtil e de vestuário. www.xefco.com

Sobre o Instituto Doherty

Encontrar soluções para prevenir, tratar e curar doenças infecciosas e compreender as complexidades de micróbios e do sistema imunológico requer abordagens inovadoras e um esforço concentrado. É por isso que a Universidade de Melbourne – líder mundial em educação, ensino e excelência em pesquisa, e o The Royal Melbourne Hospital , uma instituição de renome internacional que oferece tratamento, pesquisa e aprendizado excepcionais, se associaram para criar o Instituto Peter Doherty para Infecções e Imunidade (Instituto Doherty); um centro de excelência onde os cientistas e clínicos mais importantes colaboram para aprimorar a saúde humana em todo o mundo.

www.doherty.edu.au

Sobre a Universidade Deakin

O Institute for Frontier Materials (IFM) é um instituto líder em pesquisa em ciência dos materiais da Universidade de Deakin, Austrália. Com cerca de 300 acadêmicos e pesquisadores de HDR, a visão do IFM é liderar e estimular inovações em ciência e engenharia de materiais que tragam um benefício transformador para a sociedade. Fundada em 1974, a Deakin é uma das universidades mais progressistas e dinâmicas da Austrália, líder no uso inovador de tecnologias digitais e aprendizagem on-line e integrando esses recursos em seus campus distintos em Melbourne, Geelong e Warrnambool. Deakin alcançou um equilíbrio entre pesquisa de alta qualidade e uma experiência educacional que é consistentemente qualificada como uma das melhores do país. Posicionada no grupo de um por cento entre as melhores universidades do mundo, as colaborações da Deakin enfatizam parcerias mutuamente benéficas e impacto no mundo real em áreas de alta prioridade nacional, incluindo saúde e bem-estar, tecnologias inteligentes, sustentabilidade, promoção da sociedade e cultura e construção de comunidades seguras e protegidas. www.deakin.edu.au

