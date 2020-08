HEISHA lance sa toute dernière plateforme matérielle avancée de drone en boîte, D.NEST

D.NEST, qui est basé sur la troisième génération de la plaque de charge C500 de HEISHA et la protection de centrage contre les IR qui a été améliorée et perfectionnée sur 3 générations, est une solution de charge automatique de drones fiable et stable. D.NEST, qui est équipé d'une pile de surveillance séparée T3, d'un ordinateur IA intégré, d'une base de contrôle à distance et d'un routeur local, est facile à entretenir et à réutiliser. En outre, la plateforme matérielle peut servir de centre de données et de centre de contrôle pour différents robots.

HEISHA exploite une interface API et un SDK code source libre, ce qui le rend hautement compatible. Conçu pour être utilisé avec les séries DJI Mavic et Phantom, D.NEST peut également être personnalisé pour être utilisé avec le M200. M210, M300, M600, UAV code source libre et ADAV à voilure fixe.

HEISHA, qui est équipé de la carte de contrôle K100 5 en 1 et de matériaux de niveau industriel, fournit également une plateforme de chargement de drones utile, stable et rentable.

La technologie sans surveillance contribue lentement à améliorer nos vies, mais le coût élevé et la maintenance des systèmes automatisés empêchent leur adoption. Dans le but de fournir un accès facile aux données aériennes, HEISHA a lancé la première interface de drone universellement compatible et rentable au monde. Notre objectif est de créer un avenir où chacun pourra avoir une vue à vol d'oiseau depuis son téléphone portable.

À propos de HEISHA

HEISHA, une entreprise à vocation technologique, se concentre sur la création de produits ayant une réelle valeur pour la vie quotidienne en faisant progresser la science et la technologie. HEISHA, qui possède une usine de fabrication de plus de 1700 mètres carrés et des équipements de test et de traitement de pointe, fournit des solutions permettant de réduire les coûts et de gagner du temps à un plus grand nombre de développeurs et est ouverte aux partenariats d'équipementiers et commerciaux.

