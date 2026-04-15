HELENA RUBINSTEIN X EMPOW'HER : LE PRIX « WOMEN FUTURE MAKERS » RÉCOMPENSE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE FEMMES ENTREPRENEURS D'AVANT-GARDE

PARIS, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- HELENA RUBINSTEIN et EMPOW'HER, ONG européenne dédiée à l'entrepreneuriat féminin à impact positif, sont fiers d'annoncer les lauréates du dernier prix Women Future Makers.

Organisée au Visionnaire , rue Royale, cœur historique de l'innovation de L'Oréal, la cérémonie a mis à l'honneur des femmes visionnaires dont les projets ont un impact positif sur l'environnement et la société.

Vanessa Barzasi (BIOBRIGHT - Great Britain) and Bonney Magambo (HEMOFAB – France), the two female entrepreneurs winners of the latest Women Future Makers Award.

Fidèle à l'initiative philanthropique HELENA POWERS, ce prix perpétue l'héritage audacieux de Madame Rubinstein, fondatrice de la marque. Dans un monde où les femmes de pouvoir restent l'exception, HELENA RUBINSTEIN s'engage à faire en sorte qu'elles deviennent la norme. En proposant un accompagnement professionnel sur mesure et des ateliers visant à renforcer la confiance en soi, la marque aide les femmes à concrétiser leurs ambitions professionnelles.

La cérémonie a été animée par Melody Madar, qui incarne l'esprit de « prise en main de son destin ». Cofondatrice de Propulsio et des Éclaireuses, et membre du Forbes 30 Under 30, Mélody a développé un support qui touche des millions de personnes. Son expertise en matière d'innovation numérique et son engagement en faveur du leadership féminin ont donné l'élan parfait pour célébrer celles qui façonnent le monde de demain.

La soirée a été marquée par un témoignage fort de Sandra Rey (Forbes 30 Under 30, MIT Innovator) qui a raconté la fermeture de sa première entreprise. Loin d'être l'histoire d'un échec, son parcours d'étudiante en design à PDG d'une entreprise technologique ayant survécu à une liquidation judiciaire est une belle leçon de résilience. En expliquant avoir dû « reconfigurer » son parcours pour lancer Anima, une fabrique de startups pour les sciences inspirées par la nature, elle a fourni une feuille de route inspirante pour la nouvelle génération de « future makers ».

À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, le jury a récompensé deux projets exceptionnels :

Vanessa Barzasi avec BIOBRIGHT (Grande-Bretagne) : une solution innovante dans l'industrie maritime. BIOBRIGHT crée des systèmes autonomes de surveillance de l'environnement pour contrôler la qualité de l'air et de l'eau en temps réel. Le jury a salué le leadership scientifique de Vanessa et sa capacité à déployer une solution « biotech » hautement technique pour des ports et des océans sans pollution.

: une solution innovante dans l'industrie maritime. BIOBRIGHT crée des systèmes autonomes de surveillance de l'environnement pour contrôler la qualité de l'air et de l'eau en temps réel. Le jury a salué le leadership scientifique de Vanessa et sa capacité à déployer une solution « biotech » hautement technique pour des ports et des océans sans pollution. « Coup de Cœur » – Bonney Magambo avec HEMOFAB (France) : cette startup MedTech transforme les soins de dialyse grâce au manchon protecteur FAV Protector Sleeve. Cette innovation axée sur le patient, est conçue pour améliorer la vie quotidienne et la santé des patients souffrant d'insuffisance rénale.

Les lauréates recevront une dotation financière et participeront au programme de bourses Empow'Her, où elles bénéficieront de masterclass en développement personnel et d'un accompagnement par des expertes afin de leur faire gagner en impact.

Un engagement durable conformément à la volonté de la marque en matière de responsabilité, l'événement a été organisé avec une empreinte environnementale minimale, des trophées fabriqués à partir de matériaux recyclés, par le biais de partenariats avec des fournisseurs locaux engagés.

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