Heliar comemora 90 anos com lançamento de série vintage

SÃO PAULO, 6 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 2021, a Heliar, referência em baterias, completa 90 anos. Nestas nove décadas, esteve sempre à frente do seu tempo, ditando tendências com muitas inovações e as mais avançadas tecnologias da categoria (grades PowerFrame, baterias avançadas EFB e AGM, a primeira a oferecer 24 meses de garantia e a única a oferecer assistência 24 horas). Para celebrar a longa presença no mercado, a marca está lançando a bateria Heliar Vintage, uma edição especial e comemorativa da linha Heliar Auto.