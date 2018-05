Hellas Direct et Revolut unissent leurs forces pour révolutionner le secteur de l'assurance en Grèce et à Chypre

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/630499/Hellas_Direct_Logo.jpg )



Hellas Direct est une compagnie d'assurance offrant une gamme de services complète et axée en priorité sur le numérique, optimisée par une technologie de pointe et l'intelligence artificielle. L'entreprise est soutenue par une liste d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels IFC, Third Point LLC, Portag3 Ventures, Endeavor Catalyst, l'ancien économiste de Goldman Sachs Lord O'Neill et le vétéran des fonds privés Jon Moulton. Se servant d'Amazon comme modèle, Hellas Direct vise à révolutionner la chaîne de valeur des assurances en accordant une attention extrême à l'excellence opérationnelle.

Revolut, basée à Londres, propose une alternative en ligne aux banques traditionnelles dans le but de secouer le secteur de la banque et de la finance. À ce jour, Revolut compte plus de 2 millions de clients en Europe et a traité 70 millions de transactions, pour un volume de transactions total de 12 milliards de dollars. Revolut a levé au total 340 millions de dollars grâce aux financements de ses investisseurs les plus éminents, tels qu'Index Ventures et Ribbit Capital, et est évaluée à plus d'1,7 milliard de dollars ! La Grèce fait partie des 5 principaux marchés de détail pour Revolut, qui a récemment ouvert des bureaux à Athènes.

« Avec sa technologie de pointe, Hellas Direct est la société la mieux placée pour renouveler un secteur de l'assurance aujourd'hui dépassé. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe et de développer de nouveaux produits de micro-assurance et d'assurance à la journée ensemble », a ajouté Dimitris Litsikakis, directeur national de Revolut en Grèce.

« Ce partenariat avec l'une des fintechs les plus influentes à l'échelle mondiale nous enthousiasme beaucoup. Avec Revolut, nous partageons la même philosophie de la transparence et la même approche de l'innovation », a indiqué Alexis Pantazis, directeur exécutif de Hellas Direct.

« La coopération avec Revolut nous offre une occasion unique de conforter notre position sur le marché grec et d'accélérer notre croissance à Chypre et dans toute la région », a ajouté Emilios Markos, cofondateur et directeur exécutif de Hellas Direct.

Il s'agit de l'un des premiers partenariats stratégiques entre des entreprises novatrices du vaste monde des fintechs. Les deux entreprises vont unir leurs efforts de recherche et de développement pour faire face encore plus efficacement aux modèles opérationnels traditionnels dans toute la région. Ce partenariat permettra à Revolut et à Hellas Direct d'étendre leur offre à de nouveaux marchés et de surmonter certains obstacles qui entravaient jusqu'ici leur croissance et leur développement en tirant profit des compétences fondamentales de l'une et de l'autre.

