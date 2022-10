HELLO ALICE Y SQUARE REVELAN NUEVOS DATOS SOBRE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS HISPANAS

La encuesta, realizada en colaboración con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, revela los mayores desafíos a los que se enfrentan los propietarios hispanos de pequeñas empresas

HOUSTON, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Hello Alice y Square presentaron un nuevo estudio para perfilar los desafíos y las oportunidades que enfrentan las pequeñas empresas de propiedad de hispanos y proporcionar recursos para atender sus necesidades. Hello Alice, la plataforma gratuita que ayuda a crecer a más de un millón de pequeñas empresas, publicó este último informe de la encuesta en honor al Mes de la Herencia Hispana. La encuesta se realizó en asociación con Square, la empresa tecnológica que ayuda a los vendedores de todos los tamaños a dirigir y hacer crecer sus negocios, y la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC).

La encuesta a 2,700 propietarios hispanos de pequeñas empresas en los Estados Unidos en la plataforma Hello Alice reveló los mayores desafíos a los que se enfrenta la población hispana: recaudar capital a través de oportunidades de financiamiento o desarrollo de créditos, obtener materias primas o inventario, adquirir clientes, tener más personal y vender eficazmente a clientes nuevos y recurrentes. Ampliar el acceso a la educación financiera, subvenciones, préstamos, tarjetas de crédito y otros tipos de capital sigue siendo una de las mejores formas de abordar estos desafíos y ayudar a los propietarios hispanos a desarrollar aún más sus empresas y a contribuir a la economía global en general.

Las principales conclusiones de la encuesta incluyen:

La inflación impulsa la demanda de capital adicional: cuando se les encuestó sobre sus mayores desafíos comerciales, los propietarios hispanos citaron con mayor frecuencia dos áreas relacionadas: la recaudación de capital (30 %), donde la principal dificultad es encontrar oportunidades de financiamiento (86 %), y el crecimiento de la empresa (24 %). Gran parte de esta dificultad refleja la necesidad de una mayor educación y alfabetización financieras.

cuando se les encuestó sobre sus mayores desafíos comerciales, los propietarios hispanos citaron con mayor frecuencia dos áreas relacionadas: la recaudación de capital (30 %), donde la principal dificultad es encontrar oportunidades de financiamiento (86 %), y el crecimiento de la empresa (24 %). Gran parte de esta dificultad refleja la necesidad de una mayor educación y alfabetización financieras. La perspectiva de negocios 2023 depende de la captación de clientes y de la contratación: el 81 % de los propietarios hispanos dice que confía en que su negocio crecerá en 2023, pero los empresarios hispanos señalan que los factores que más determinarán su éxito potencial se dividen en dos categorías: la captación de clientes nuevos y la contratación de un equipo. Los propietarios hispanos mencionaron la captación de clientes nuevos (33 %) como un factor determinante casi con la misma frecuencia que la capacidad de obtener fondos (35 %).

el 81 % de los propietarios hispanos dice que confía en que su negocio crecerá en 2023, pero los empresarios hispanos señalan que los factores que más determinarán su éxito potencial se dividen en dos categorías: la captación de clientes nuevos y la contratación de un equipo. Los propietarios hispanos mencionaron la captación de clientes nuevos (33 %) como un factor determinante casi con la misma frecuencia que la capacidad de obtener fondos (35 %). Los propietarios hispanos ven el marketing como un desafío y una oportunidad: en relación con su enfoque en la captación de clientes, los propietarios hispanos tienen más probabilidades que la población en general de citar el marketing como un desafío importante (11 % vs. 7.6 %). En particular, los propietarios hispanos identifican la publicidad pagada (57 %) y las redes sociales (54 %) como áreas de crecimiento potencial.

en relación con su enfoque en la captación de clientes, los propietarios hispanos tienen más probabilidades que la población en general de citar el marketing como un desafío importante (11 % vs. 7.6 %). En particular, los propietarios hispanos identifican la publicidad pagada (57 %) y las redes sociales (54 %) como áreas de crecimiento potencial. Los propietarios buscan soluciones de software para abordar los desafíos operativos: aproximadamente la mitad (48 %) de todos los empresarios de Hello Alice indican que siempre están atentos a las soluciones tecnológicas más recientes para su negocio, y otro 48 % señala que están abiertos a nuevas soluciones tecnológicas, siempre y cuando mejoren significativamente los procesos.

"Las pequeñas empresas lideradas por minorías han estado históricamente subrepresentadas y a menudo enfrentan un conjunto único de desafíos al tratar de hacer crecer sus negocios", señalaron Elizabeth Gore y Carolyn Rodz, cofundadoras de Hello Alice. "Sin embargo, las pequeñas empresas lideradas por minorías, incluidos los propietarios hispanos, han crecido en cuanto a poder económico, como parte de la nueva mayoría emergente. Representan un segmento cada vez más poderoso de la economía, lleno de posibilidades si se le brinda la asistencia adecuada para superar los desafíos del crecimiento. Esta encuesta nos ayuda a comprender mejor estos desafíos específicos de los propietarios hispanos de pequeñas empresas para que podamos descubrir soluciones más efectivas que ayuden a que sus negocios sean más exitosos".

El mes pasado, Square anunció que todo su ecosistema de productos y servicios, más de 35 productos en total, ahora está disponible en español para los vendedores en los Estados Unidos. Las empresas de propiedad de hispanos pueden utilizar las soluciones comerciales integrales de Square en inglés o español, incluidos los productos clave que abordan los desafíos descritos en este informe. El ecosistema de Square ofrece a los vendedores una ventanilla única fácil de entender para toda su empresa, lo que brinda una variedad de capacidades como acceder a préstamos a través de Square Banking, conectarse y mantenerse en contacto con los clientes a través de Square Marketing y gestionar al personal a través de Team Management y Square Payroll.

"Las empresas de propiedad de hispanos contribuyen enormemente a sus comunidades y a la economía, a la vez que enfrentan un conjunto único de desafíos", señaló Bryan Solar, director de Restaurantes de Square. "Square ha invertido totalmente en el éxito de las empresas de propiedad de hispanos y recientemente experimentó un esfuerzo en toda la empresa para hacer que todo nuestro ecosistema de productos y servicios estuviera disponible en español, garantizando que tanto los vendedores de habla inglesa como los de habla hispana pudieran aprovechar al máximo nuestro ecosistema en su idioma preferido. Como latino cuya abuela y familia ampliada han sido propietarias de restaurantes mexicanos en Texas, estoy muy emocionado por lo que podemos hacer por los emprendedores hispanos como con los que crecí".

"La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos apoya a nuestros cinco millones de empresas de propiedad de latinos en los Estados Unidos para superar los desafíos en la obtención de capital, capacidad y contratos", señaló Ramiro A. Cavazos, presidente y director ejecutivo de la USHCC. "Nos sentimos orgullos de servir, junto con nuestros socios comerciales de Hello Alice, a través de recursos invaluables más integrales y programas eficaces para implementar nuestro programa piloto de subvenciones SBA Community Navigator Pilot de 5 millones de dólares".

