HelloNation y Opendorse lanzan un programa nacional de NIL que convierte a los atletas universitarios en conductores comunitarios

El programa de atletas de HelloNation compensa a los estudiantes atletas para que cuenten historias de su ciudad natal y genera oportunidades para una carrera en los medios

BEDFORD, Texas, 13 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, HelloNation y Opendorse anunciaron una alianza para lanzar el programa de atletas HelloNation, iniciativa nacional de derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL, por sus siglas en inglés) que paga a atletas universitarios para crear contenido de video de formato corto que destaque a las personas, los lugares y las historias que definen sus ciudades de origen. El acuerdo, firmado el 5 de marzo de 2026, designa a HelloNation como el Socio de Lanzamiento de la oferta; el primer programa de este tipo en la plataforma Opendorse.

El eje central del programa es el actor Chris McDonald, ampliamente reconocido como Shooter McGavin de Happy Gilmore, que se desempeña como portavoz nacional de HelloNation. McDonald invita de forma personal a atletas al programa y enmarca la oportunidad no como un trabajo secundario, sino como el comienzo de una carrera en los medios. "HelloNation tiene más de 30,000 oportunidades en todo el país", comenta McDonald a los atletas en su mensaje de bienvenida. "Estamos creando de manera activa un equipo de creadores de contenido, corresponsales de campo y embajadores de marca. Este es tu portafolio. Esta es tu primera publicación".

Mediante la plataforma de Opendorse, que incluye más de 225 asociaciones directas de departamentos de atletismo, los atletas participantes reciben ofertas del programa NIL formales y se les paga para completar una serie de tareas, llamados "misiones", con videos temáticos que se centran en las comunidades de su ciudad natal. Los temas incluyen docentes y mentores memorables, pequeñas empresas locales y cualidades que hacen que valga la pena rendir homenaje a su ciudad de origen. Los videos duran de 45 a 90 segundos y se evalúan en cuanto a claridad de comunicación, narración, autenticidad y profesionalismo, con puntajes que contribuyen a una tabla de clasificación nacional.

HelloNation creó este programa NIL para que fuera más que un acuerdo de una única vez. Los atletas que demuestren un buen desempeño serán considerados para pasantías y roles de tiempo completo dentro de la creciente red nacional de medios de comunicación de HelloNation, que abarca publicaciones digitales centradas en la comunidad en mercados de todo el país y cuenta con el apoyo de asociaciones con la National Governors Association (Asociación Nacional de Gobernadores), U.S. Conference of Mayors (Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos) y la United States First Responders Association (Asociación de Primeros Intervinientes de Estados Unidos). El programa está diseñado como un canal estructurado: los atletas obtienen una compensación de NIL, construyen un portafolio frente a cámara y abren generan oportunidades a carreras en periodismo y medios comunitarios.

"Estamos llegando a estos atletas en el momento exacto", afirmó Bob Bartosiewicz, director ejecutivo de HelloNation. "El mercado laboral está cambiando con rapidez y las habilidades humanas esenciales: narración de historias, conexión comunitaria, presentarse y hacer el trabajo, son exactamente en torno a lo que se construye HelloNation. Este programa brinda a los estudiantes atletas una oportunidad de NIL real en la actualidad y una verdadera carrera profesional para el futuro. No buscamos solo un video. Buscamos la próxima ola de conductores y creemos que la vamos a encontrar".

Opendorse apoyará el programa mediante la divulgación de los atletas, la creación de acuerdos, el procesamiento de pagos, la documentación fiscal, el cumplimiento de la divulgación y la administración de la campaña. La plataforma también promoverá HelloNation a su red de más de 175,000 atletas universitarios a través de campañas de correo electrónico, notificaciones en la aplicación y contenido orientado a los atletas.

"Los estudiantes atletas son héroes y modelos a seguir, no solo en sus ciudades universitarias, sino también en sus ciudades de origen, y su presencia es fuerte, ya que inspiran a la próxima generación", declaró Steven Denton, director ejecutivo de Opendorse. "Sus historias y perspectivas son únicas. El programa de atletas de HelloNation es una excelente manera de aprovechar la influencia de los atletas a escala y aportar un valor significativo a todas las partes: atletas, anunciantes y comunidades. "Nos enorgullece ayudar a hacer realidad esta visión y esperamos contar con miles de características únicas para los atletas".

Para las comunidades, el modelo se basa en la autenticidad. Los atletas universitarios están en una posición única para hablar sobre los lugares donde crecieron; los negocios, los docentes y las tradiciones que los formaron. La red de HelloNation publica contenido centrado en la comunidad en revistas digitales a nivel de vecindario en todos los mercados del país y brinda a los atletas una plataforma que va mucho más allá de las redes sociales.

A medida que el programa se amplía, HelloNation y Opendorse planean introducir eventos mensuales centrados en la carrera, que incluyen sesiones en vivo con oradores invitados de medios de comunicación, deportes y negocios, disponibles de forma exclusiva para los participantes del programa. La visión a largo plazo es una red nacional de narradores de historias de atletas que se han abierto camino en el ecosistema de medios de HelloNation y están construyendo carreras de las comunidades que los crearon.

Acerca de HelloNation

HelloNation es la red de buenas noticias de Estados Unidos, una plataforma de medios de comunicación de primer nivel basada en la idea de que las buenas noticias viajan más rápido cuando las personas reales cuentan historias reales. Mediante a sus publicaciones digitales centradas en la comunidad y su innovador enfoque de "edvertising" (educación y publicidad), HelloNation ofrece contenido de buenas noticias impulsado por expertos que informa, inspira y destaca a los líderes que tienen un impacto importante en sus comunidades. HelloNation mantiene alianzas con la Asociación Nacional de Gobernadores, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Asociación de Primeros Intervinientes de Estados Unidos.

Opendorse es una empresa líder en tecnología, datos y servicios de NIL que ayuda a atletas, escuelas, colectivos, marcas y otras organizaciones a activar y administrar oportunidades de nombre, imagen y semejanza mediante soluciones escalables y compatibles. Opendorse apoya a una red de más de 175,000 atletas universitarios en todas las divisiones y deportes.

www.hellonation.com

FUENTE HelloNation