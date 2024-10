Helly Hansen et l'équipe allemande de SailGP annoncent un partenariat pour la saison 5 de SailGP en 2024-25

OSLO, Norvège, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La grande marque mondiale de voile Helly Hansen et l'équipe allemande SailGP sont fières d'annoncer leur partenariat pour la saison 5 de SailGP en 2024-25. En tant que fournisseur officiel de vêtements, Helly Hansen fournira à l'équipe un équipement de qualité professionnelle, axé sur la performance, alors qu'elle participe à l'une des courses les plus passionnantes sur l'eau.

Helly Hansen Germany SailGP Team. Credits: Sascha Klahn

Avec des courses pleines d'adrénaline dans des lieux de navigation emblématiques, SailGP est un événement mondial qui voit des équipes nationales s'affronter dans des catamarans F50 à foils identiques, volant à des vitesses proches de 100 km/h. Se déroulant dans le monde entier et dans toutes sortes de conditions météorologiques, la saison 5 de la SailGP débutera à Dubaï en novembre 2024.

"La SailGP n'est pas une régate comme les autres", a déclaré Gabriele Galaverni, directeur des partenariats avec les marques chez Helly Hansen. "Avec des vitesses record, cette course met véritablement à l'épreuve les meilleurs athlètes de la voile, et nous sommes ravis de nous associer à l'équipe allemande SailGP pour la prochaine saison. Nous nous engageons à fournir à cette équipe d'athlètes expérimentés et de classe mondiale le meilleur équipement technique possible pour leur donner un avantage compétitif lorsqu'ils se mesureront à leurs équipes nationales rivales dans le monde entier".

Tim Krieglstein, directeur général de l'équipe allemande SailGP, se réjouit de ce partenariat : "La SailGP est la course sur l'eau la plus passionnante au monde, et c'est une interaction entre les exigences et les défis les plus divers pour notre équipe, y compris en termes de conditions météorologiques. Au cours de notre première saison, nous avons dû faire face à la chaleur, aux vents violents, à la pluie et aux tempêtes. Avec Helly Hansen comme équipementier et sponsor officiel, nous sommes parfaitement préparés aux différentes conditions météorologiques et de course sur les sites. L'équipement technique permet aux athlètes de se concentrer pleinement sur la course".

Erik Heil, pilote de l'équipe allemande SailGP, a ajouté : "C'est une grande opportunité pour nous de développer l'équipement en collaboration avec les concepteurs de Helly Hansen. Cela signifie que nous pouvons l'adapter parfaitement à nos besoins en matière de course. Les nombreuses années d'expérience de Helly Hansen dans le domaine des vêtements de voile techniques et nos expériences sur l'eau constituent une combinaison idéale pour développer l'équipement optimal pour la saison à venir".

L'équipe allemande a fait une entrée fracassante dans la ligue au début de la saison 4 et a impressionné depuis ses débuts, avec l'Olympien Erik Heil au volant. Aux côtés de Heil, l'équipe est composée d'un groupe de navigateurs talentueux avec l'expérimenté régleur d'ailes Stuart Bithell, le contrôleur de vol James Wierzbowski et la championne du monde en titre des moins de 21 ans en 49er FX, Anna Barth, qui est la stratège de l'équipe. En plus d'une équipe d'athlètes de haut niveau, l'équipe peut se vanter d'avoir une équipe de propriétaires composée de Thomas Riedel, président de la société de communication éponyme Riedel Communications, et de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1.

Leader mondial des vêtements de voile techniques et sponsor officiel de l'équipe, Helly Hansen bénéficie de la confiance des professionnels du monde entier et s'appuie sur leurs idées et leurs commentaires pour créer des équipements qui mettent l'accent sur l'innovation, la haute performance et la protection. En partenariat avec l'équipe allemande SailGP, la marque norvégienne continuera à s'inspirer de leur expérience pour créer des équipements qui repoussent les limites de la performance tout en offrant une protection maximale, même dans les conditions les plus difficiles.

En tant que fournisseur officiel de vêtements de l'équipe allemande SailGP, les navigateurs seront équipés de pièces phares de la collection aérodynamique HydroPower d'Helly Hansen, notamment la blouse Foil Shell Smock et le dossard HP Foil Pro. L'équipe naviguera sur des catamarans F50 de haute technologie et à grande vitesse. Elle comptera sur son équipement pour lui permettre de pousser plus fort et plus vite, et les concepteurs d'Helly Hansen travailleront en étroite collaboration avec l'équipe pour affiner et tester de nouvelles caractéristiques et de nouveaux modèles.

L'équipe allemande ouvrira la saison avec les dix autres équipes lors de l'Emirates Dubai Sail Grand Prix le 23 novembre 2024. La course visitera treize autres villes internationales emblématiques et se terminera par une grande finale en novembre 2025.

Pour rester informé sur le partenariat entre Helly Hansen et l'équipe Germany SailGP, visitez hellyhansen.com et sailgp.com/teams/germany. Découvrez la collection HydroPower de Helly Hansen sur hellyhansen.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2543362/Helly_Hansen_Germany_SailGP_Team_1.jpg