Helly Hansen und The Ocean Race erneuern Partnerschaft in langfristiger Verlängerung

Die Partnerschaft zwischen Helly Hansen und The Ocean Race vereint ihre gemeinsame Leidenschaft für den Sport, bringt die besten Segler der Welt zusammen und stellt sie und ihre Ausrüstung unter den extremsten Bedingungen auf den Weltmeeren auf die Probe. Mit einer Rennstrecke, die den Planeten umrundet und die Segler und Teams von der brütenden Hitze der Äquatorüberquerung bis zur Kälte des Südpolarmeers um ikonische Wahrzeichen wie Kap Hoorn führt, wird das Ocean Race oft als das längste und härteste professionelle Mannschaftssportereignis der Welt bezeichnet.

Helly Hansen und The Ocean Race haben auch ein gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und die Verpflichtung, die Umwelt zu respektieren und zu schützen. Im weiteren Verlauf der Partnerschaft wird Helly Hansen weiterhin das Racing with Purpose-Programm von The Ocean Race unterstützen, eine Plattform, die die verbindende Kraft des Sports nutzt, um aufzuklären, zu inspirieren und das Handeln für einen gesünderen Ozean zu beschleunigen.

„Es ist eine Freude, Helly Hansen wieder als unseren offiziellen Bekleidungspartner begrüßen zu dürfen", sagte Richard Brisius, der Rennleiter des Ocean Race. „Es ist immer lohnend, eine langfristige Reise mit einem vertrauenswürdigen Partner anzutreten. Helly Hansen teilt nicht nur unser Engagement, den Segelsport durch Engagement und Innovation zu fördern, sondern die Marke teilt auch unsere Mission, die Gesundheit der Ozeane zu schützen und wiederherzustellen. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Helly Hansen zusammenzuarbeiten, um unsere Fans durch die Kraft des Weltklassesports zu inspirieren."

Mit fast 150 Jahren Wissen, Erfahrung und Expertise in der Herstellung von leistungsorientierter Bekleidung hat Helly Hansen dauerhafte Partnerschaften mit den Top-Athleten des Segelsports aufgebaut, darunter Teams, die am Ocean Race teilgenommen und gewonnen haben. Das Ocean Race wird als der ultimative Marathon auf dem Meer beschrieben und ist ein anspruchsvolles Abenteuer, das rund um die Uhr in den härtesten Gewässern der Welt stattfindet - ein ideales Umfeld, um professionelle Ausrüstung auf die Probe zu stellen.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit The Ocean Race zu erweitern und zu vertiefen, einer Organisation, die unsere Leidenschaft für den Segelsport, unser Engagement für Innovationen und unsere Verpflichtung zum Schutz der Umwelt teilt", sagte Carrie Ask, CEO von Helly Hansen. „Wir glauben, dass das Ocean Race nicht nur die härteste Mannschaftssportveranstaltung ist, sondern auch das härteste Testlabor der Welt für unsere Bekleidung, das unsere Innovation und die Entwicklung neuer Produkte vorantreibt. Wir freuen uns darauf, aktiv mit Seglergemeinschaften auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, das Bewusstsein für die Gesundheit der Ozeane zu schärfen und zum Handeln anzuregen."

Das Ocean Race tritt in eine neue Ära ein, mit laufenden Initiativen zur Verbesserung der Meeresgesundheit und zwei zusätzlichen Rennen - The Ocean Race Europe (2025) und The Ocean Race Atlantic (2026) -, die auf das ikonische Hauptereignis, das Ocean Race 2027, hinführen, das im Januar 2027 in Alicante (Spanien) starten und sechs Monate später in AMAALA im Roten Meer enden soll. Bei allen Veranstaltungen fahren Frauen und Männer gemeinsam in der IMOCA-Klasse, in der sich Innovation und Technologie zu einer rekordverdächtigen Leistung vereinen.

Als Teil der Partnerschaft wird Helly Hansen eine offizielle Merch-Kollektion auf den Markt bringen, die für Rennfans sowohl online als auch im Ocean Live Park, den internationalen Zwischenstopp-Renndörfern, erhältlich sein wird, beginnend mit dem Ocean Race Europe im Jahr 2025.

Um über die Partnerschaft zwischen Helly Hansen und The Ocean Race auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie hellyhansen.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=zFGsh-GmQ6s

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564442/Helly_Hansen_Ocean_Race.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564443/Helly_Hansen_Ocean_Race_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564444/Helly_Hansen_Ocean_Race_3.jpg

