HEMA e Franprix (França) iniciam parceria estratégica

Tjeerd Jegen, CEO da HEMA: 'Estamos muito satisfeitos com a cooperação com a Franprix. Isso nos permitirá expandir rapidamente nossas atividades na França em um curto período de tempo. Pela primeira vez, estaremos também vendendo os produtos HEMA através das lojas de outro varejista. Esta ação está em linha com nossa estratégia de crescimento através de parceiras como a Franprix, mas também com a Walmart nos Estados Unidos e no Canadá. Isso também contribui para nossa ambição de tornarmos a HEMA uma marca internacional'.

Jean-Paul Mochet, presidente do conselho e CEO da Franprix: 'Essa é a primeira vez que realizamos uma parceria de tão ampla escala com uma empresa fora do grupo Casino para um número tão grande de produtos e uma marca que é tão conhecida e apreciada pelos franceses'.

Os supermercados Franprix oferecem cerca de 250 produtos HEMA, tais como artigos para a cozinha e têxteis, velas, candelabros, papelaria, itens para bebês, roupas íntimas e camisetas para homens e mulheres. Com essa colaboração, a Franprix e a HEMA querem tornar mais conveniente a vida diária de seus clientes. Ambas as empresas se complementam muito bem. Com mais de 800 supermercados locais em Paris e redondezas, a Franprix possui uma rede de varejo bastante forte. Além disso, a HEMA é muito popular entre os franceses por conta do design alegre de seus produtos, seu caráter sustentável, sua qualidade e seu preço atrativo.

Sobre a HEMA

A HEMA tem facilitado e tornado mais alegre a vida diária de seus clientes desde 1926. Os produtos e serviços da HEMA são reconhecidos por sua alta qualidade e excelente design com preços competitivos. A HEMA tem 32.000 produtos e serviços de sua própria marca, mais de 750 lojas em 12 países e em três continentes, e mais de 19.000 funcionários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/973255/HEMA_and_Franprix.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/973276/Hema_Logo_Logo.jpg

FONTE HEMA B.V.

SOURCE HEMA B.V.