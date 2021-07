Hemanext collabore avec Sickle Cell 101 pour commanditer la campagne de sensibilisation à la drépanocytose

Le partenariat de Hemanext avec SC101 démontre l'engagement de l'entreprise envers la communauté de personnes atteintes de la maladie. Hemanext collaborera avec SC101 pour l'aider à soutenir la communauté au moyen d'initiatives de sensibilisation locales, nationales et internationales qui visent à attirer l'attention sur les besoins non satisfaits des personnes atteintes de drépanocytose.

« C'est pour nous un privilège de collaborer avec Sickle Cell 101 et de soutenir leur mission internationale de sensibiliser les patients à la drépanocytose et de les éduquer sur le sujet » , a déclaré Alex Marichal, vice-président du marketing chez Hemanext. « Les programmes et les communications de SC101 sont fondés sur des données probantes, adaptés aux patients atteints de drépanocytose et conçus pour améliorer leur qualité de vie. Et c'est pourquoi Hemanext s'engage à soutenir ce partenariat. »

Nous sommes très heureux de collaborer avec une entreprise de technologie médicale de calibre mondiale comme Hemanext, qui se consacre à améliorer la thérapie transfusionnelle », a annoncé Cassandra Trimnell, fondatrice et directrice exécutive de Sickle Cell 101. « Nous sommes convaincus que l'expertise de Hemanext en matière de prélèvement, de traitement et de conservation du sang permettra de mettre au point des technologies de transfusion susceptibles d'avoir un impact positif sur la vie de millions de patients, y compris les personnes atteintes de drépanocytose. »

À propos de la drépanocytose

La drépanocytose est une maladie héréditaire sanguine très répandue.3 C'est une maladie chronique qui se manifeste chez des millions de personnes dans le monde et qui est particulièrement commune chez les personnes provenant d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et d'Amérique centrale.1 On estime que près de 5 % de la population mondiale serait porteuse du gène responsable de cette maladie.4

Plus de 20 millions de personnes dans le monde sont atteintes de drépanocytose2, une affection qui affecte plus de 300 000 naissances par an.8 Environ 100 000 Américains sont atteints de cette maladie1,2 et les Afro-Américains constituent le groupe de population le plus souvent touché par la maladie avec un Américain d'origine africaine sur 365 naissant avec une drépanocytose.1

La drépanocytose provoque le durcissement et l'agglutination des globules rouges, ce qui leur donne la forme d'un outil agricole falciforme, d'où le nom « drépanocytose ».10 Comme il s'agit d'une maladie héréditaire, le gène est transmis du parent à l'enfant. La maladie se manifeste lorsqu'un enfant est porteur de deux versions du gène de la drépanocytose, soit celle de chaque parent. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment qu'environ 1 Américain sur 13 d'ascendance africaine est porteur du gène responsable de la maladie.1

La drépanocytose est une maladie progressivement débilitante caractérisée par des complications imprévisibles, aiguës et potentiellement mortelles comme des accidents vasculaires cérébraux et le syndrome thoracique aigu.6 Des études ont révélé que l'espérance de vie moyenne d'une personne atteinte de drépanocytose n'est que de 40 à 50 ans.8 La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la communauté des personnes atteintes de drépanocytose.7 Les CDC ont d'ailleurs rapidement constaté que les personnes présentant des complications liées à la drépanocytose étaient beaucoup plus susceptibles de développer des complications à la COVID-19 et d'en mourir.8 De plus, la pandémie a eu un impact sur l'approvisionnement en sang dans les banques de sang dans les régions où les dons sont moins nombreux.9

À propos de SC101

Sickle Cell 101 (SC101) est une organisation à but non lucratif basée dans la Silicon Valley et spécialisée dans la sensibilisation à la drépanocytose. SC101 possède la plus grande plateforme en ligne au monde consacrée uniquement à la recherche et à l'éducation sur la drépanocytose et le trait drépanocytaire. Au fil des ans, les plateformes de SC101 de renommée internationale sont devenues des sources d'information fiables auxquelles font confiance les patients, les soignants, les prestataires de soins de santé et d'autres intervenants. Notre mission est de fournir à la communauté des personnes atteintes de drépanocytose du contenu fondé sur des données probantes et adapté aux patients. Consultez le site sc101.org pour en savoir plus.

À propos de Hemanext

Hemanext est une société privée de technologie médicale vouée à améliorer la qualité, l'innocuité et l'efficacité de la thérapie transfusionnelle, ainsi qu'à réduire son coût. Nos efforts de recherche et de développement se concentrent sur les globules rouges stockés dans un environnement hypoxique. Consultez le site hemanext.com pour en savoir plus.

Contact pour les médias :

Cassandra Trimnell

Directrice générale, Sickle Cell 101

[email protected]

Stacy Smith

Directrice adjointe du marketing et des communications, Hemanext

[email protected]

Références :

1. Center of Disease Control. « Sickle Cell Data. » https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/data.html. Consultation en juillet 2021. 2. National Heart, Lung and Blood Institute, NIH. « Cure Sickle Cell Initiative », https://www.nhlbi.nih.gov/science/cure-sickle-cell-initiative . Consultation en juillet 2021. 3. Center of Disease Control. « About CDC's Work on Sickle Cell Disease. » https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/about.html . Consultation en juillet 2021. 4. Dexter et al. Mitigating the effect of the COVID-19 pandemic on sickle cell disease services in African countries Lancet Haematol. Juin 2020 ; 7(6):579-591. 5. Kato, G. et al. Nat Rev Dis Primers. 15 mars 2018 ; 4(18010):279-286. 10.1038/nrdp.2018.10. PMID : 29542687. 6. Howard J. et al. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016 ; (1):625- 631. doi:10.1182/asheducation-2016.1.625 7. Panepinto et al. Emerging Infectious Diseases. 2020 ; 26(10):2473-2476. doi:10.3201/eid2610.202792. 8. Neumayr, L et al. Am J Mang Care. 2019 ; 25:S335-S343. http://ajmc.s3.amazonaws.com/_media/_pdf/AJMC_A924_Article.pdf 9. Guidance on maintaining a safe and adequate blood supply during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic and on the collection of COVID-19 convalescent plasma, Interim Guidance, WHO (Organisation mondiale de la Santé), 10 juillet 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333182/WHO-2019-nCoV-BloodSupply-2020.2-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consultation en juillet 2021. 10. NIH, Sickle Cell Disease, National Heart, Lung, and Blood Institute. https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/sickle-cell-disease . Consultation en juillet 2021.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1582635/Hemanext_RGB_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1583236/SC101_2021_Logo.jpg

SOURCE Hemanext Inc.