Hematogenix Laboratory Services lance une évaluation de maladie résiduelle minime (MRD) pour leucémie lymphoïde chronique (CLL) en faisant appel à la méthode normalisée de l'ERIC

Selon l'American Cancer Society, il a été estimé qu'en 2018 plus de 20 000 nouveaux cas de CLL se déclareront, représentant 1,2 % de tous les nouveaux cas de cancer aux États-Unis ; il est également estimé que 4 510 personnes décéderont de cette maladie. Diverses options de traitements et thérapies existent à l'heure actuelle contre la CLL. Le but de la thérapie est d'atteindre une survie sans progression (PFS) et une survie globale (OS) plus longues. Les directives du National Comprehensive Cancer Network® (NCCN, Réseau national global de lutte contre le cancer) ont établi que la négativité de la MRD déterminée dans le sang périphérique après la fin du traitement est en train de devenir un prédicteur important d'efficacité de traitement. Les directives du NCCN suggèrent que les essais utilisés pour l'évaluation de la MRD ont une sensibilité de 10-4 ou 0,01 %; ce niveau de sensibilité est obtenu par le dosage Hematogenix MRD-CLL faisant appel à la méthode normalisée de l'ERIC.

Hytham Al-Masri, docteur en médecine, PDG et fondateur de Hematogenix, a fait observer : « Notre dosage MRD-CLL utilisant le protocole normalisé de l'ERIC améliore la prédiction de survie sans progression (PFS). Notre dosage aidera nos partenaires pharmaceutiques à fournir un marqueur de substitution d'une plus longue PFS dans leurs études cliniques. Il offrira aussi le potentiel de réduire la durée d'évaluation de l'efficacité de leurs nouveaux médicaments en phase de développement. L'avantage clinique potentiel d'un dosage hautement sensible pour détecter la MRD peut se manifester en orientant des thérapies personnalisées et ceci profitera aux oncologues et à leurs patients. »

À propos de Hematogenix

Hematogenix est un laboratoire certifié CAP/CLIA (College of American Pathologists / Clinical Laboratory Improvememnt Amendments — Collège des pathologistes américains / Amendements relatifs à l'amélioration des laboratoires cliniques). Ses pathologistes aux certifications étendues en clinique, anatomie et recherche fournissent conseils et gouverne concernant tous les aspects des services de pharmacie et de diagnostic de la société. Hematogenix propose un éventail de services de développement et de mise à l'essai de marqueurs biologiques évoluant au milieu des complexités des essais cliniques sur sujets humains. Hematogenix offre une gestion logistique de l'obtention d'échantillons, distribue des trousses pour prélèvements et contribue aux normes et procédures exigées lors du lancement d'essais cliniques. En apprendre davantage sur les services complets de mise au point et d'essais de Hematogenix sur www.hematogenix.com.

