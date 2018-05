Hengtong Optic-Electric inclus dans le système de l'indice MSCI

Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (SH600487) a été inclus dans le système d'indices MSCI du fait de sa croissance rapide ; c'est une vraie reconnaissance de la société de placement, après avoir été ajouté à la liste « New Beautiful 50 » de Goldman Sachs, à Wall Street.

Cela signifie qu'à partir du 1er juin, 234 titres de la liste seront officiellement intégrés dans l'indice Marchés émergents et dans l'indice mondial MSCI. MSCI est l'un des fournisseurs d'indices les plus influents au monde. Après plus de 40 ans de développement, les différents indices de la société sont devenus le phare de la grande majorité des investisseurs internationaux.

Selon le rapport annuel 2017 publié par Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 25,95 milliards de yuans au cours de la période de référence, soit une hausse de 34,45 % d'une année à l'autre. En outre, de janvier à mars 2018, Hengtong a réalisé un chiffre d'affaires de 6,328 milliards de yuan, soit une hausse annuelle de 38,24 %, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 482 millions de yuan, soit une hausse de 73,48 % d'une année à l'autre. Le gros du chiffre d'affaires de Hengtong tient en grande partie à la croissance significative des activités de l'entreprise.

SOURCE Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.