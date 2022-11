Henkel e Carbon ampliano la partnership strategica per fornire ai clienti materiali e capacità di stampa di livello superiore

I clienti avranno più opzioni che mai quando utilizzano Carbon DLS, consentendo ai team di creare prodotti migliori in meno tempo, dalla progettazione alla produzione

REDWOOD CITY, California, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- FORMNEXT -- Henkel e Carbon hanno annunciato oggi l'espansione della loro relazione strategica per offrire diverse nuove resine, che si prevede saranno disponibili sulla piattaforma "dall'idea alla produzione" di Carbon nel 2023. Tale comunicazione fa seguito al successo del lancio nel 2020 di LOCTITE IND405 Clear, una resina robusta e trasparente utilizzata in applicazioni di produzione come involucri e alloggiamenti.

Loctite IND147, completamente approvata per la spedizione a partire dalla Formnext 2022, è una resina fotopolimerica con elevata rigidità e resistenza alle alte temperature. È stata creata per progettisti e ingegneri di prodotto che hanno bisogno di un sistema rapido e semplice per stampare forme, attrezzature e utensili di produzione con superfici lisce e dimensioni precise da utilizzate in applicazioni ad alto calore nel mercato industriale, di consumo e automobilistico. Si prevede che nel 2023 saranno disponibili ulteriori resine create dalla partnership in espansione.

"L'ampliamento della nostra partnership con Carbon segue il successo che abbiamo ottenuto insieme e si basa sulla nostra comune attenzione alle applicazioni di produzione e ai migliori componenti per i nostri clienti", ha dichiarato Sam Bail, Direttore Vendite Stampa 3D di Henkel. "La piattaforma di Carbon ci consente di fornire le esclusive resine industriali per stampa in 3D di LOCTITE, creando più valore per i nostri clienti".

Questa partnership strategica sviluppa ulteriormente la combinazione unica tra la piattaforma di materiali aperta di Carbon e il processo di stampa DLS con l'esperienza in fatto di materiali di Henkel, fornendo un ampio portafoglio di resine e ampliando al contempo le possibilità per i componenti finali, in minor tempo.

"Abbiamo condiviso un grande successo con Henkel e siamo entusiasti di ampliare ulteriormente la nostra partnership con queste nuove resine", ha dichiarato Jason Rolland, SVP dei Materiali di Carbon. "Con questa partnership, Carbon vanta il portafoglio di resine a una parte e a doppia polimerizzazione più completo del settore, fornendo ai clienti una soluzione aperta per creare prodotti migliori in minor tempo".

I partecipanti alla fiera Formnext 2022 potranno scoprire ulteriori informazioni sulle resine Henkel convalidate per la piattaforma Carbon nello stand Carbon di Formnext (Padiglione 11.1 D22), o visitando il sito web www.carbon3d.com. Henkel presenterà inoltre il proprio portafoglio di materiali alla fiera (Padiglione 11.1 E29) e sul sito web www.LoctiteAM.com

Informazioni su Henkel

Henkel opera a livello globale con un portafoglio perfettamente bilanciato e diversificato. L'azienda detiene posizioni di leadership con le sue tre unità operative sia nel settore industriale che in quello di consumo grazie a solidi marchi, innovazioni e tecnologie. Henkel Adhesive Technologies è leader globale nel mercato degli adesivi. Con le sue attività Laundry & Home Care e Beauty Care, Henkel detiene posizioni di leadership in molti mercati e categorie in tutto il mondo. Fondata nel 1876, Henkel vanta oltre 140 anni di successi. Nell'esercizio fiscale 2021, Henkel ha registrato vendite per più di 20 miliardi di euro e un utile operativo rettificato di circa 2,7 miliardi di euro. Henkel ha oltre 52.000 dipendenti a livello globale: un team entusiasta e altamente diversificato, unito da una forte cultura aziendale, un obiettivo comune per creare valore sostenibile e valori condivisi. In qualità di indiscusso leader in fatto di sostenibilità, Henkel occupa le migliori posizioni in molti indici e classifiche internazionali. Le azioni privilegiate di Henkel sono quotate nell'indice azionario tedesco DAX. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.henkel.com.

Informazioni su Carbon

Carbon è una società di tecnologia di stampa 3D che aiuta le aziende a sviluppare prodotti migliori e a portarli sul mercato in minor tempo. Il processo Carbon DLS™ combina stampanti versatili, software avanzato e materiali di altissimo livello per fornire parti funzionali con prestazioni ed estetica per l'uso finale, aiutando ingegneri e progettisti a creare prodotti che vanno oltre le aspettative. Dalla prototipazione e dalla produzione a basso volume alla produzione su larga scala, le organizzazioni globali utilizzano il processo Carbon per creare una vasta gamma di parti funzionali per l'uso finale e stamparle in modo affidabile ovunque e ogni volta che ne hanno bisogno attraverso i partner della rete di produzione di Carbon. Carbon è una società a capitale di rischio con sede a Redwood City, CA. Per ulteriori informazioni, segui Carbon su Twitter, LinkedIn e Facebook.

