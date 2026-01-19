Henlius présente sa stratégie « Globalisation 2.0 » et son plan d'innovation à moyen et long terme lors de la conférence JPM 2026

SAN FRANCISCO, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La 44e J.P.Morgan Healthcare Conference (JPMHC) s'est déroulée avec succès à San Francisco, aux États-Unis, du 12 au 15 janvier. Le 15 janvier, le Dr Jason Zhu, directeur exécutif et président-directeur général de Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK), a prononcé une allocution décrivant la stratégie « Globalisation 2.0 » de Henlius, son pipeline d'innovations diversifié et son plan de développement à moyen et à long terme.

Les activités internationales de l'entreprise continuent de croître à un rythme soutenu. À l'horizon 2030, Henlius prévoit de lancer plus de 20 produits à l'échelle internationale, dont plus de 15 sur les marchés américain et européen.

M. Zhu a souligné la trajectoire de développement continu d'Henlius et ses réalisations progressives dans le cadre de sa stratégie « Globalisation 2.0 » :

« Avec plusieurs produits approuvés successivement en Europe et aux États-Unis, et un modèle opérationnel mondial intégré de plus en plus mature, notre activité internationale a maintenu une forte dynamique de croissance. En nous appuyant sur nos capacités intégrées de R&D, de réglementation et de fabrication, ainsi que sur un réseau clinique et de commercialisation mondial de plus en plus mature, nous avons mis en place une capacité systématique à fournir en permanence des actifs innovants dans le monde entier. Au cours des cinq prochaines années, les flux de trésorerie stables provenant de notre portefeuille de produits biosimilaires soutiendront davantage l'investissement dans l'innovation, permettant l'avancement de molécules plus différenciées, notamment les ADC, les multi-Abs et les TCE, sur les marchés mondiaux et la construction d'un modèle de croissance durable et reproductible à l'échelle mondiale. »

Henlius a également présenté des échéances et des plans de développement clairs pour ses principaux actifs innovants en 2026, notamment le serplulimab (nom commercial : Hetronifly® en Europe), un AcM anti-PD-1 ; le HLX22, un AcM anti-HER2 à nouvel épitope ; le HLX43, un ADC PD-L1 ; et le HLX07, un AcM anti-EGFR.

Actuellement, le portefeuille d'actifs précliniques de la société couvre de multiples modalités moléculaires, y compris les anticorps, les TCE multispécifiques, les ADC, les protéines de fusion et les petites molécules, avec un accent particulier sur les tumeurs solides. Sa stratégie de développement différenciée vise des cibles établies et émergentes telles que PD-(L)1, DLL3, B7-H3, HER2, EGFR, c-Met et KAT6A/B. Le portefeuille comprend un mélange équilibré de candidats FIC et BIC potentiels, ainsi que des programmes à développement rapide avec une plus grande certitude clinique et de commercialisation, établissant des bases solides pour l'avancement durable du pipeline clinique à moyen et long terme. En structurant de manière proactive son portefeuille préclinique pour englober divers profils d'innovation, notamment des programmes FIC, BIC et de suivi rapide, l'entreprise a établi une architecture de R&D à plusieurs niveaux qui équilibre l'innovation de pointe avec l'efficacité du développement et la gestion des risques, soutenant ainsi la progression continue de son pipeline d'innovation.