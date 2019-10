Henrique Meirelles reafirma importância das diretrizes econômicas

De acordo com Lottenberg, receber Meirelles neste momento é extremamente importante para apresentar o planejamento e as diretrizes econômicas da atual gestão do governo de São Paulo, além das principais realizações para a geração de confiança dos executivos, lideranças e demais presentes no Almoço-Debate LIDE.

"O Brasil segue o plano da atual agenda econômica. Um exemplo é a Medida Provisória (MP) da Liberdade Econômica, que foi traçada durante a minha gestão como ministro da Fazenda e segue um ritmo de recuperação mais lento se comparado com São Paulo, que está crescendo acima da média nacional, aproximadamente 2,6% só no primeiro semestre", argumentou Meirelles.

Segundo o secretário, a geração de confiança do mercado externo com a atração de investimentos nos mais diversos setores, como infraestrutura, siderúrgico, automobilístico, privatizações e criação de polos industriais segmentados, são os grandes responsáveis por reafirmar a importância de São Paulo para o PIB nacional. "Queremos unificar o ICMS e ISS para simplificar o sistema tributário estadual e municipal, o que colocaria fim na eterna discussão do que é serviço ou o que é bem, principalmente com o avanço da tecnologia", finalizou Meirelles.

Pesquisa – Durante o evento, os presentes responderam a 141ª edição do Índice LIDE-FGV de Clima Empresarial. O índice, calculado pelo LIDE, em parceria com a FGV, é resultante de três componentes com o mesmo peso: governo, negócios e empregos.

Em relação ao levantamento anterior, realizado em setembro, a preocupação com o atual cenário político continua em primeiro lugar (72%), leve aumento com relação ao mês anterior (71%), seguido da crise internacional (21%), câmbio (6%) e inflação (2%). Quanto ao otimismo na situação atual dos negócios, para 51% está melhor, se mantendo idêntico à pesquisa anterior; 39% acham que está igual, contra 42%; e 10% avaliam que a situação está pior, contra 7% no mês passado.

