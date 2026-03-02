Henry Costa Partners renforce sa direction

LONDRES, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Henry Costa Partners (« Henry Costa »), la banque d'affaires indépendante pour le secteur des services financiers, annonce aujourd'hui deux nominations de haut niveau alors que la société entre dans sa prochaine phase de croissance. Jeanie Kim rejoint le groupe en tant qu'associée et dirigera le secteur Advice & Principal Investment, et Katherine Rainwood rejoint le groupe en tant qu'associée et assumera le rôle de Chief Operating Officer du groupe.

Cette décision fait suite à la levée de fonds pour les filiales d'Henry Costa au quatrième trimestre 2025, avec le soutien d'investisseurs individuels et institutionnels de premier plan, dont l'un des plus grands groupes bancaires au monde. Nikolaus von Bomhard, actuel président du conseil de surveillance de Munich Re, ancien PDG du plus grand réassureur mondial pendant plus de treize ans et lauréat de l'Insurance Hall of Fame, et William J. Wheeler, ancien vice-président et président d'Athene Holding et ancien vice-président exécutif et directeur financier, puis président des Amériques chez MetLife, qui siège actuellement aux conseils d'administration d'Evercore Inc. et d'Ethos Life, Inc.

Henrik Matsen, associé de la société, a déclaré : « Ces nominations reflètent la qualité des talents que nous attirons et la confiance de nos investisseurs dans ce que nous sommes en train de construire. Les services financiers continuent d'évoluer rapidement en Europe, le rôle des banques, des assureurs et des autres investisseurs institutionnels étant redéfini dans l'écosystème de la fourniture de capitaux à l'ensemble de l'économie. Nous sommes convaincus d'avoir un rôle à jouer grâce à des capacités techniques et de structuration de premier ordre, à un état d'esprit orienté vers les mandants et à un modèle d'entreprise axé sur l'alignement avec l'ensemble de nos clients, de nos partenaires et de nos investisseurs. C'est la raison d'être d'une banque d'affaires. Jeanie et Katherine apportent chacune à notre activité une expérience, des capacités et une crédibilité très précieuses que nos contreparties attendent de nous. »

Nominations à des postes de direction

Jeanie Kim - Associée

Kim a précédemment occupé le poste de directeur général, chef du groupe des fusions et acquisitions chez HSBC Holdings plc, où elle a dirigé les acquisitions et les cessions d'entreprises réglementées dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de la gestion d'actifs à l'échelle mondiale. À ce titre, elle a exercé des fonctions de direction, supervisant des transactions transfrontalières complexes ainsi que des processus de séparation et d'intégration.

En tant qu'associée et basée à Londres, Kim dirigera la plateforme Advice & Principal Investments de la société, élargissant ainsi de manière significative la capacité de Henry Costa à fournir un éventail complet de services aux institutions financières.

Katherine Rainwood - Associée et directrice des opérations

Rainwood rejoint le cabinet en tant qu'associée et directrice des opérations, dans un premier temps sur la base d'un détachement, apportant une expérience de niveau associé dans la formation de fonds privés, le financement de fonds et la structuration institutionnelle de Gowling WLG, le cabinet d'avocats international classé numéro un pour les fonds cotés en bourse par Legal 500. Auparavant associée du cabinet d'avocats américain Paul Hastings à Londres, elle a conseillé un certain nombre de grandes sociétés de crédit privé aux États-Unis et en Europe. Son expertise s'étend à la structuration de fonds dans les domaines du crédit, du capital-investissement et du financement de fonds, avec une expertise particulière dans le conseil aux gestionnaires américains établissant des plates-formes européennes. Elle dirige la mise en place de l'infrastructure opérationnelle, de gouvernance et de structuration d'Henry Costa sur l'ensemble de la plateforme.

À propos de Henry Costa Partners

Henry Costa Partners Limited (« Henry Costa ») est une banque d'affaires indépendante pour le secteur des services financiers. La société opère en tant qu'investisseur principal, partenaire et conseiller d'assureurs, de banques, de gestionnaires d'investissement et d'autres investisseurs institutionnels, à travers ses secteurs d'activité Capital Markets, et Advice & Principal Investments.

L'alignement des intérêts est un fondement essentiel de l'entreprise. Henry Costa et ses employés chercheront toujours à s'aligner pleinement sur ses clients et, dans la mesure du possible, seront prêts à mettre leur capital au service des conseils et des propositions formulés.

Henry Costa est convaincu d'être un partenaire fiable, équitable et de confiance à long terme pour ses contreparties, et est extrêmement fier de toujours opérer avec une honnêteté absolue, de l'humilité et un état d'esprit naturellement collaboratif.

L'orientation client et l'engagement de l'entreprise sont absolus.

