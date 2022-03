Henry Kravis investit dans Inkitt, la maison de contenu axée sur les données, alors que l'entreprise connaît une croissance fulgurante

BERLIN, 28 mars 2022 /PRNewswire/ -- Inkitt , la première maison de contenu axée sur les données au monde, a annoncé aujourd'hui que le cofondateur et coprésident exécutif de KKR, Henry Kravis, a réalisé un investissement personnel dans l'entreprise qui soutiendra Inkitt dans sa prochaine phase de croissance.

« Jusqu'à présent, ce fut tout simplement un plaisir de travailler avec Henry, compte tenu de son approche globale du leadership. Son investissement témoigne du besoin d'innovation technologique dans l'industrie de l'édition, mais également de l'avenir très prometteur d'Inkitt », a déclaré Ali Albazaz, fondateur et PDG d'Inkitt. « En tant que personne ayant aidé des centaines d'entreprises à prospérer, nous sommes heureux de bénéficier de son soutien alors que nous nous concentrons sur notre croissance mondiale. »

M. Kravis est un investisseur, un homme d'affaires et un philanthrope reconnu pour son rôle de pionnier dans le secteur du capital-investissement aux côtés de George Roberts et de Jerome Kohlberg. Il a cofondé KKR & Co. Inc., l'une des plus grandes sociétés d'investissement alternatif au monde, avec environ 460 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

« Inkitt a réussi à créer une plateforme qui réunit des recommandations de lecture personnalisées et la narration d'une manière si unique qu'elle crée une expérience transparente, agréable et personnelle pour les auteurs et les utilisateurs, quelque chose de plus en plus crucial alors que la façon dont les gens consultent des histoires change constamment », a déclaré Henry Kravis. « J'ai été très impressionné par la croissance d'Inkitt au cours de la dernière année et je suis heureux de faire partie de son avenir alors qu'Ali et son équipe avant-gardiste étendent leur présence mondiale et continuent de découvrir des talents cachés partout dans le monde. »

Outre ses entreprises florissantes, M. Kravis est un philanthrope qui soutient depuis longtemps les arts, l'éducation et les sciences. Il est directeur, président émérite ou administrateur de plusieurs autres établissements culturels, professionnels et éducatifs, dont le Business Council (ancien président), le Claremont McKenna College, la Columbia Business School (coprésident), le Mount Sinai Hospital, le Partnership for New York City (ancien président), le Partnership Fund for New York City (fondateur), l'Université Rockefeller (vice-président), le Sponsors for Educational Opportunity (président) et la Tsinghua School of Economics and Management en Chine. En plus de son temps, il a apporté d'importantes contributions au Mount Sinai Medical Center de New York, au Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, au Museum of Modern Art, au Metropolitan Museum of Art et au Claremont McKenna College, son alma mater.

L'investissement de Kravis fait suite à une année de croissance impressionnante pour Inkitt en 2021, qui a vu ses revenus mensuels augmenter par 5 de janvier à novembre, et une augmentation par 9 des chapitres lus sur Galatea, l'application sœur d'Inkitt qui présente les auteurs connaissant le plus de succès sur la plateforme. À ce jour, Inkitt a levé un total de 83 millions de dollars, y compris cet investissement récent de Kravis et la série B de 59 millions de dollars de la société en octobre 2021, l'une des plus importantes collectes de fonds de série B pour une entreprise basée à Berlin. L'objectif d'Inkitt en 2022 et au-delà est d'accélérer sa croissance exponentielle et son expansion mondiale, en visant les États-Unis dans un avenir immédiat.

La communauté Inkitt compte aujourd'hui 10 millions d'utilisateurs et 300 000 écrivains du monde entier. Les utilisateurs passent l'équivalent de 700 ans à lire sur les plateformes d'Inkitt chaque mois, avec un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de dollars grâce à son application phare de lecture immersive, Galatea.

La technologie exclusive d'Inkitt permet à la plateforme de présenter des blockbusters axés sur les données. Cela comprend un modèle de données qui identifie les nouveaux talents et affine les histoires grâce à des tests A/B et à la monétisation. Cette approche unique a permis à Inkitt d'avoir un taux de réussite considérablement plus élevé en découvrant les auteurs débutants que les maisons d'édition et de presse traditionnelles.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur inkitt.com. Téléchargez l'application pour iOS ici ou pour Android ici.

À propos d'Inkitt :

Inkitt est la première maison de contenu alimentée par des données au monde, fournissant une plateforme pour découvrir les talents cachés et les transformer en auteurs à succès mondial. Grâce à une technologie exclusive, Inkitt est en mesure non seulement d'identifier les auteurs prometteurs, mais aussi de travailler avec eux pour affiner et monétiser leur travail, dans le but de créer des ventes dignes de blockbusters.

Inkitt a été fondée à Berlin en 2013 par Ali Albazaz, avec l'ambition de démocratiser l'édition en mettant la décision entre les mains des lecteurs. La mission est simple : aider les écrivains en herbe à trouver un public pour leur œuvre et à lancer leur carrière. En analysant le comportement des lecteurs, Inkitt peut prédire les futurs best-sellers. Si les lecteurs aiment une histoire, Inkitt la publie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1773987/Inkitt_Logo.jpg

SOURCE Inkitt