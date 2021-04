Henry Maske remonte sur le ring de boxe avec ROOQ, la technologie innovante pour améliorer les performances de façon mesurable

Le modèle technologique de la société fondée en 2018 est une nouveauté pour la boxe. Pour la première fois, les athlètes et les entraîneurs reçoivent des informations individuelles sur les performances d'entraînement. En outre, ils reçoivent tous les paramètres relatifs au comportement de frappe, aux vitesses de frappe, à la variabilité et à la force de frappe. Grâce à l'analyse complète de l'entraînement, jusqu'aux valeurs d'impact individuelles et à leurs développements, le contenu de l'entraînement peut être planifié de manière plus ciblée. Jusqu'à présent, cela n'était pas possible du tout ou uniquement avec l'aide de technologies très coûteuses et, surtout, dans des conditions de laboratoire. « Nous avons identifié et comblé les lacunes technologiques dans la boxe », a déclaré Ralf Rüttgers, président-directeur général.

De la vérité et la clarté à l'action

La technologie sportive enregistre les paramètres de chaque coup de poing, distingue automatiquement la main gauche de la main droite, ainsi que quatre types de coups de poing différents par côté. Les unités d'entraînement complètes sont affichées via une application et une base de données cloud. Un portail en ligne, la « Coaching Zone », est spécifiquement axé sur les besoins des entraîneurs. Toutes les données d'entraînement générées sont également mises à la disposition des entraîneurs une fois que les athlètes ont donné leur approbation. « Cette technologie permet de s'orienter de manière très spécifique sur la base des performances obtenues. Ceci est comparable aux coureurs qui enregistrent naturellement leur course avec une application ou une montre connectée. Pour le coach de boxe, cela se traduit par une analyse de performance simple, permanente et concrète. En outre, la création d'un plan d'entraînement individuel est beaucoup plus facile. L'efficacité de l'entraînement est une clé de la réussite », a déclaré Henry Maske, directeur des sports. En outre, les capteurs peuvent être utilisés pour s'entraîner 24 heures sur 24 et quel que soit le lieu. Aucune session d'entraînement n'est perdue et les données d'entraînement, qui sont stockées sous une forme hautement cryptée dans l'application et dans le cloud, peuvent être consultées à tout moment, quel que soit l'emplacement.

La boxe devient numérique et mesurable dans le monde entier

L'ensemble complet de technologies, allant des capteurs et de l'application à la coaching zone et à l'architecture du cloud, a été développé sur une période de quatre ans en Allemagne avec des spécialistes des données, des logiciels, du matériel et des micrologiciels, ainsi que des athlètes et des entraîneurs. « Nous sommes certains que les capteurs ROOQ seront bientôt utilisés comme un outil d'entraînement naturel, similaire aux gants de boxe eux-mêmes », a déclaré Ralf Rüttgers.

Une technologie fabriquée en Allemagne

La ROOQ Box contient deux capteurs de mesure des performances, un boîtier de chargement mobile comprenant un câble de charge et deux brassards (bandeaux). Les athlètes portent les capteurs dans leurs brassards pendant l'entraînement, et ceux-ci enregistrent tous les mouvements spécifiques. Une véritable prouesse technologique est que l'athlète peut se concentrer pleinement sur sa session d'entraînement, étant donné qu'un téléphone portable n'est pas nécessaire pour l'acquisition de données. Toujours un coup d'avance.

